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25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго"

25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, –

По состоянию на 16 июля по причине аварийной заявки из-за нехватки топлива не работают 14 энергоблоков тепловых электростанций и централей (ТЭС и ТЭЦ), еще 9 блоков выведены в аварийный ремонт.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

В частности, по причине отсутствия топлива остановлены энергоблоки №6 и №7 Углегорской ТЭС, блоки №4, №7 и №10 Змиевской ТЭС, блоки №5 и №6 Трипольской ТЭС "Центрэнерго".

Кроме того, из-за отсутствия топлива не работают блоки №1 и №2 Харьковской ТЭЦ-5, станция полностью остановлена.

Также не работают блоки №3 и №4 киевской ТЭЦ-5 и №2 ТЭЦ-6 КП "Киевтеплоэнерго".

Из-за отсутствия топлива также отключены блоки №5 и №7 Запорожской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго". В то же время блоки №3 Кураховской ТЭС, блок №10 Приднепровской ТЭС, блок №3 Ладыженской ТЭС, блок №6 Добротворской ТЭС, а также блоки №3, №4, №5 и №10 Криворожской ТЭС ДТЭК выведены в аварийный ремонт.

При этом "ДТЭК Бурштынская ТЭС", которая в том числе обеспечивает экспорт электроэнергии, работает всеми блоками.

По данным Минэнерго, общие запасы угля всех марок на складах ТЭС и ТЭЦ сокращаются с конца июня, по состоянию на 14 июля они составляют 1,28 млн тонн, что меньше планового показателя.

25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – Укрэнерго 01

Как сообщалось, во время морозов в феврале целый ряд энергоблоков ТЭС, в частности компании "ДТЭК Энерго", был выведен в аварийный ремонт на фоне крайне низких запасов угля.

По данным Госэнергонадзора, основной причиной аварийных остановок энергоблоков стали нарушения в действиях персонала.

Так, по результатам расследований 75 технологических нарушений на энергоблоках ТЭС ГК определены организационные причины возникновения этих нарушений. Наибольшее количество отказов произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов вызваны дефектами ремонта и ошибочными действиями ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты).

Напомним, в феврале генкомании ТЭС столкнулись с нехваткой угля на складах. Из-за этого энергоблоки станций государственного "Центрэнерго" (Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС) работпли на резервном топливе (газ), тогда как ДТЭК Рината Ахметова заявляли, что работа ТЭС с использованием газа не выгодна.

Автор: 

Ахметов Рінат (1612) ТЕС (677) ТЕЦ (355) ДТЕК (1359) Укренерго (2016)


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Топ коментарі
+5
ометов ловко доит лохов голосовавших за клована
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17.07.2021 09:31
+5
И на хрена нам тот уголь закупать для ТЭС, ТЭЦ и прочих объектов инфраструктуры, если так прет с ВЕЛИКИМ КРАДІВНИЦТВОМ! Ребята куют железо, пока горячо. А общество молчит, как так и надо. Ведь многим до сих пор близок девиз Зе! КАКАЯ РАЗНИЦА!!!
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17.07.2021 09:57
+4
Зеленые батарейки и панельки спасут ситуацию. Учитывая сколько сейчас солнечных часов и дней и во сколько нам это обходится, наверно сейчас тот момент, когда стоит задуматься об отключении АЭС в пользу зеленых батареек, панелек и ветрячков.
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16.07.2021 22:10
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помнится сегодня Шмыгал чего-то утром брехал...про уголь там, еще чего-то. Но мордобой интереснее, потому не запомнилось. А про 25 блоков было известно неделю назад, ничего нового.
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16.07.2021 20:55 Відповісти
Ружий гудок клоунов дресерует.
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18.07.2021 17:41 Відповісти
Рыжий
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18.07.2021 17:41 Відповісти
Зеленые батарейки и панельки спасут ситуацию. Учитывая сколько сейчас солнечных часов и дней и во сколько нам это обходится, наверно сейчас тот момент, когда стоит задуматься об отключении АЭС в пользу зеленых батареек, панелек и ветрячков.
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16.07.2021 22:10 Відповісти
Ага. Сейчас же ветер сумасшедший, а солнце светит круглые сутки особенно в пиковые нагрузки с 19.00 до 23.00
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17.07.2021 07:48 Відповісти
Это был сарказм.
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17.07.2021 08:54 Відповісти
Ці піки перекриває гес та гаес.
Зелена енергетика виключно мала замінити тес. А так як тес не закрили то появились проблеми в аес.
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17.07.2021 23:44 Відповісти
ГЭС и ГАЭС для балансирования АЭС, но не солнечных панелек и ветрячков.
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18.07.2021 13:30 Відповісти
СЕС і ВЕС теж для балансування АЕС. Одні ідеально перекривають денні піки інші ранкові та вечірні. Решту закриває гес та гаес.
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18.07.2021 17:09 Відповісти
Мали спасти, но слуги олігархів все поламали і тепер жо.
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17.07.2021 23:46 Відповісти
Каким образом могли спасти ? А если пасмурный или не ветреный день, что тогда делать ? Каким образом в пики нагрузок, вечернее время, могут спасти панельки ? И самое главное, за чей счет диспетчеризация и передача электроэнергии ?.
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18.07.2021 13:28 Відповісти
Пасмурний день це що таке? Для ******** СЕС це не критично. Вечірні піки завжди перекривають ГЕС. В інший час ГАЕС роблять закачку. НІКОЛИ ТЕС ніяких піків не перекривало. Це міф.
Відкриваємо графік виробництва-споживання і прифігіваємо що крива вироблення енергії ТЕС більшість днів не змінна. Тобто в реальності тес ні*ера не балансують, а просто віджирають ринок в аес.
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18.07.2021 17:20 Відповісти
Ось вам графік за вчора.
25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 350
Покажіть мені на ньому як там тес і тец балансують. Я ось можу показати хто насправді балансує коли чим і як. А хто просто жре ринок аес та має бути законсервований.
25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 1569
Бачите? Ваші любимі ТЕС і тец можна різати на метал і розбирати на цеглу бо вони ні***ра не балансують. Но я пропоную їх просто законсервувати.
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18.07.2021 17:32 Відповісти
ТЭС и ТЭЦ жрут рынок, потому что есть Ахметов, и вторая причина, есть никому не нужная "зеленая" энергетика, кстати на которой Ахметов тоже в теме. Уберем ТЭС и ТЭЦ, чем балансировать будете АЭС и "зеленые" игрушки ?
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18.07.2021 18:26 Відповісти
Дядя вася ти дурак? Я тобі графіки кинув. Подивися чим балансують.

Забираємо ТЕС І ТЕЦ - це зроблена на графіку що на картинці номер 2.
І що ми бачимо? А бачимо що зелені іграшки якраз балансують всю систему.
В той час АЕС видає як і має бути стабільну кількість. Не буде тес і тец просто запускаємо пару додаткових блоків аес, нагадую майже половини всіх блоків аес стоїть виключеними.
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18.07.2021 19:17 Відповісти
Мне трудно дискутировать с человеком, который не понимает простых вещей, что вся солнечная и в меньшей степени ветро энергетика зависит от природных явлений и априори не может быть балансирующей. Стоит наверно эти картинки и графики мамке с папкой показывать и грузить их своей туфтой, а не хамить посторонним. У нас именно из за этих "зеленых" панелек сплошные дисбалансы, которые и есть постоянная головная боль для поиска балансирующих мощностей.
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18.07.2021 20:03 Відповісти
У нас дисбаланс із за таких дядів васів. Наголосують, а потім ж***.
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19.07.2021 21:28 Відповісти
Ці зелені іграшки дуже і дуже дорого нам обходяться.
Просто співставте вартість в Україні і в інших країнах. Врахуйте ЇХНІ витрати і наші, в євро.
Зелена енергетика НЕ балансує, а навпаки дизбалансує. Навіщо домогосподарства 250-260 вольт на вході? А вечером просадка.
Ось і платимо дружно за непотрібну херню. В умовах коли країна винна мільярди долларів навпаки потрібна дешева атомна енергія, а не цяцьки в які з бюджета доливають гроші.
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19.07.2021 10:21 Відповісти
Так дешева атомна енергія є парою ВДЕ. А ось ТЕС і ТЕЦ є прямим конкурентом ВДЕ.
У нас зелена енергетика не є дорожче енергетики ТЕС. Їм цю ціну якраз дали лиш по тій причині що вони мали їх повністю замінити. ТЕС мали "порізати на метал", а гроші які тратять на вугілля пішли б на зелений тариф.
У нас балансують зараз якраз ВДЕ + ГЕС та ГАЕС що в якісь степені теж зелена енергетика.
Я спеціально кинув офіційні графіки щоб показати хто чим є.
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19.07.2021 21:34 Відповісти
Ось нові графіки за вчора. І знову балансують систему зеленою енергетикою це ВДЕ та ГЕС із ГАЕС. Бачите як крива закачки ГАЕС повторює криву споживання?
25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 1280

А ось так виглядає крива генерації ТЕЦ і ТЕС. Так чим балансують систему??? Крива практично не змінна.
25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 4919
Так чим балансують???? По факту ТЕС і ТЕЦ жре ринок АЕС майже на 5000 мегаватів.
Сміло 90% можна на консервацію.
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19.07.2021 21:43 Відповісти
Ринат, перелогинься
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19.07.2021 10:02 Відповісти
Теперь мы все олигархи
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16.07.2021 23:53 Відповісти
нет, теперь нам скоро пушной зверек в гости забежит .... зима близко !
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17.07.2021 01:12 Відповісти
Та тут и до зимы пушной зверек. Жара такая, что кондиционеры пашут на пределе возможностей.
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17.07.2021 08:48 Відповісти
Он уже в 2014 забежал.
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18.07.2021 17:44 Відповісти
А из Амстердама привезти уголь не?
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17.07.2021 05:28 Відповісти
та нє! то ж - схема! Немона!
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17.07.2021 11:27 Відповісти
в когось ще наклейки є "За ЗЕ" та "Зе+1"?
багато хто з моїх знайомих їх поздирав з автомобілів, хочу оновити
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17.07.2021 08:11 Відповісти
ометов ловко доит лохов голосовавших за клована
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17.07.2021 09:31 Відповісти
Мог бы и уголёк купить с учётом того как растут его доходы
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19.07.2021 09:30 Відповісти
он берет свои инвестиции назад, имеет право)))
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19.07.2021 10:04 Відповісти
И на хрена нам тот уголь закупать для ТЭС, ТЭЦ и прочих объектов инфраструктуры, если так прет с ВЕЛИКИМ КРАДІВНИЦТВОМ! Ребята куют железо, пока горячо. А общество молчит, как так и надо. Ведь многим до сих пор близок девиз Зе! КАКАЯ РАЗНИЦА!!!
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17.07.2021 09:57 Відповісти
Зі статті: "По данным Госэнергонадзора, основной причиной аварийных остановок энергоблоков стали нарушения в действиях персонала."
Я так розумію цей персонал вже допитує слідчий... РНБО вже зібралися через загрозу енергетичній небезпеці країни... Рудого вже арештували за терорестичні дії, а на проблемних ТЕС вже керує державна комісія (чи це вже не стратегічні об'єкти??)... Що ні?? Як вчасно Авакяша звалив, щоби не кусати годуючу руку...
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17.07.2021 10:22 Відповісти
Результат распродажи Украины оптом и в розницу "крепким хозяйственникам"-рыгам Януковича-Порошенко
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17.07.2021 10:32 Відповісти
Сколько лет они с этим углём мутят и мутят!!!
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17.07.2021 10:40 Відповісти
Коли пікєтуни розказували про торгівлю на крові та встановлювали рєдути, то вони були борцунами на справедливість... Ну, от, доборолись до самого краю. Але знову винні будут не вони, а самі знаєте хто

Кушайтє - нє обляпайтєсь.
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17.07.2021 11:26 Відповісти
судя по-синхронну происходящего это сговор и саботаж
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17.07.2021 11:51 Відповісти
Не выгодно работать. ХТЭЦ-5 полностью остановлена, значит персонал в отпуска, на ремонт денег не хватает. Зимой включатся.
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17.07.2021 17:30 Відповісти
ниче страшного, это нелох деолигархизацию делает, хуже не будет
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17.07.2021 16:16 Відповісти
свободная рука рынка расставила все по своим местам. Они просто не нужны. Ни станции, ни люди, ни электричество. Так хотели жить при "демократии и свободе", пускай живут.
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17.07.2021 19:17 Відповісти
...нет, так не годиться! Уголька видите им нехватает? А солома? Во всех свалках полно горючего материала! Бомжей привлечь к сбору горелого материала, нехватает бомжей, прохвессоров с Могилянки привлечь: польза от них как от первых. Даже на Титанике небыло дифицита с евроантрацитом, термоядерный реактор там включали только в крайнем случае. Во!
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18.07.2021 05:46 Відповісти
В стране хаос. Зеленые заняты мегаворовством на "вэлыком крадивныцтве", все остальное отдано на растерзание групке алигархов. Инфраструктура вразнос, управления нет. Зато олигофрены теперь смотрят Кварталы на украинском! И Коломойский новый сериал забульбенил, где Голобаротька тоже украиноговорящий.
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18.07.2021 10:00 Відповісти
а в это время Нацкомиссия готовит еще одно повышение максимальных цен на рынке электроэнергии. совпадение? не думаю...
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18.07.2021 10:11 Відповісти
По состоянию на 16 июля по причине аварийной заявки из-за нехватки топлива не работают 14 энергоблоков тепловых электростанций и централей (ТЭС и ТЭЦ), еще 9 блоков выведены в аварийный ремонт. Источник: https://biz.censor.net/n3277617

Зе філи ви щасливі що голосували за клоуна і його спонсорів у 2019 му ?
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18.07.2021 11:40 Відповісти
Рынок они закупили электроэнергию с ас /дешево/
Нею и пользуются
А нам предлагают экологичесеую зеленую электроэнергию
А в товар заложат цену зеленой электроэнергии
Откройте чьи ветровые генераторы и солнечные батареи
Это страшная гос тайна
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18.07.2021 14:54 Відповісти
Щоб розуміли ні одна станція чи централь не працює всіма блоками!!!!! Половина працює половина ремонтується)))) по перше, а по друге енергетику треба повертати народу України, хвате за 200 млн у принців скуповувати нерухомість
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18.07.2021 16:02 Відповісти
вот никак не могу найти логику в двух обстоятельствах: нехватка угля на ТЭЦ и невыплата зарплат шахтерам на западе страны.
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18.07.2021 18:47 Відповісти
А ви ще більше задеріть ціни на гарячу воду та опалення, тоді взагалі всі тес зупиняться. А помилки персоналу стаються тоді коли на роботу беруть замість фахівців кума, брата, свата.
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18.07.2021 21:23 Відповісти
Олигархи пользуясь монопольным положением и контролируя всю энергетику при помощи таких махинаций по ремонтам и нехватки угля спонтом - создают дефицит, а дефицит - это дрожание товара. Платежки подорожают и олигархи опять с народа будут вытрясти даже то, что у народа уже нету. Уже вон видео видел, что к типу пришли и хату забрали за долги перед банком или что-то такое. Сейчас они будут за долги приходить и забирать все с хаты и потом и хату заберут. Олигархи не имеют никаких чувств и они живут за гранью морали и единственное, что ими правит - это жадность! Они прошли такой путь жестокости и их банды в 90-х, Ахметова в частности банда с автоматов людей расстреливала. Украина в заложниках у бандитов и ничего с этим не поделаешь! Единственный выход - это уехать жить в нормальную страну. Потому что в Украине будет все ухудшаться еще долгие десятилетия! Ничего хорошего ждать не стоит - это если у кого-то надежды какие-то есть. Продавать все и валить нафиг из Украины - со всей преступной системой ее. И большинство людей так и делает! Много людей уехало и многие собираются уже по плану уезжать. Украина проиграла войну организованной преступности!
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18.07.2021 23:05 Відповісти
предприятия останавливаются, уходят в убыток, банкротятся, покупаются за бесценок и опять начинают работать на полную, сразу всё находится чего не хватало ранее....

ну т.е. "борьба" с олигархами в разгаре, зеля наверное прситупил к написанию своего "майнкампф"
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19.07.2021 10:07 Відповісти
Какой прекрасный менеджмент отрасли! Браво!
ЗЫ. повбивав би
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19.07.2021 11:41 Відповісти
Зимой повеселимся
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22.07.2021 08:33 Відповісти

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