25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго"
По состоянию на 16 июля по причине аварийной заявки из-за нехватки топлива не работают 14 энергоблоков тепловых электростанций и централей (ТЭС и ТЭЦ), еще 9 блоков выведены в аварийный ремонт.
Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".
В частности, по причине отсутствия топлива остановлены энергоблоки №6 и №7 Углегорской ТЭС, блоки №4, №7 и №10 Змиевской ТЭС, блоки №5 и №6 Трипольской ТЭС "Центрэнерго".
Кроме того, из-за отсутствия топлива не работают блоки №1 и №2 Харьковской ТЭЦ-5, станция полностью остановлена.
Также не работают блоки №3 и №4 киевской ТЭЦ-5 и №2 ТЭЦ-6 КП "Киевтеплоэнерго".
Из-за отсутствия топлива также отключены блоки №5 и №7 Запорожской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго". В то же время блоки №3 Кураховской ТЭС, блок №10 Приднепровской ТЭС, блок №3 Ладыженской ТЭС, блок №6 Добротворской ТЭС, а также блоки №3, №4, №5 и №10 Криворожской ТЭС ДТЭК выведены в аварийный ремонт.
При этом "ДТЭК Бурштынская ТЭС", которая в том числе обеспечивает экспорт электроэнергии, работает всеми блоками.
По данным Минэнерго, общие запасы угля всех марок на складах ТЭС и ТЭЦ сокращаются с конца июня, по состоянию на 14 июля они составляют 1,28 млн тонн, что меньше планового показателя.
Как сообщалось, во время морозов в феврале целый ряд энергоблоков ТЭС, в частности компании "ДТЭК Энерго", был выведен в аварийный ремонт на фоне крайне низких запасов угля.
По данным Госэнергонадзора, основной причиной аварийных остановок энергоблоков стали нарушения в действиях персонала.
Так, по результатам расследований 75 технологических нарушений на энергоблоках ТЭС ГК определены организационные причины возникновения этих нарушений. Наибольшее количество отказов произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов вызваны дефектами ремонта и ошибочными действиями ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты).
Напомним, в феврале генкомании ТЭС столкнулись с нехваткой угля на складах. Из-за этого энергоблоки станций государственного "Центрэнерго" (Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС) работпли на резервном топливе (газ), тогда как ДТЭК Рината Ахметова заявляли, что работа ТЭС с использованием газа не выгодна.
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Зелена енергетика виключно мала замінити тес. А так як тес не закрили то появились проблеми в аес.
Відкриваємо графік виробництва-споживання і прифігіваємо що крива вироблення енергії ТЕС більшість днів не змінна. Тобто в реальності тес ні*ера не балансують, а просто віджирають ринок в аес.
Покажіть мені на ньому як там тес і тец балансують. Я ось можу показати хто насправді балансує коли чим і як. А хто просто жре ринок аес та має бути законсервований.
Бачите? Ваші любимі ТЕС і тец можна різати на метал і розбирати на цеглу бо вони ні***ра не балансують. Но я пропоную їх просто законсервувати.
Забираємо ТЕС І ТЕЦ - це зроблена на графіку що на картинці номер 2.
І що ми бачимо? А бачимо що зелені іграшки якраз балансують всю систему.
В той час АЕС видає як і має бути стабільну кількість. Не буде тес і тец просто запускаємо пару додаткових блоків аес, нагадую майже половини всіх блоків аес стоїть виключеними.
Просто співставте вартість в Україні і в інших країнах. Врахуйте ЇХНІ витрати і наші, в євро.
Зелена енергетика НЕ балансує, а навпаки дизбалансує. Навіщо домогосподарства 250-260 вольт на вході? А вечером просадка.
Ось і платимо дружно за непотрібну херню. В умовах коли країна винна мільярди долларів навпаки потрібна дешева атомна енергія, а не цяцьки в які з бюджета доливають гроші.
У нас зелена енергетика не є дорожче енергетики ТЕС. Їм цю ціну якраз дали лиш по тій причині що вони мали їх повністю замінити. ТЕС мали "порізати на метал", а гроші які тратять на вугілля пішли б на зелений тариф.
У нас балансують зараз якраз ВДЕ + ГЕС та ГАЕС що в якісь степені теж зелена енергетика.
Я спеціально кинув офіційні графіки щоб показати хто чим є.
А ось так виглядає крива генерації ТЕЦ і ТЕС. Так чим балансують систему??? Крива практично не змінна.
Так чим балансують???? По факту ТЕС і ТЕЦ жре ринок АЕС майже на 5000 мегаватів.
Сміло 90% можна на консервацію.
багато хто з моїх знайомих їх поздирав з автомобілів, хочу оновити
Я так розумію цей персонал вже допитує слідчий... РНБО вже зібралися через загрозу енергетичній небезпеці країни... Рудого вже арештували за терорестичні дії, а на проблемних ТЕС вже керує державна комісія (чи це вже не стратегічні об'єкти??)... Що ні?? Як вчасно Авакяша звалив, щоби не кусати годуючу руку...
Кушайтє - нє обляпайтєсь.
Зе філи ви щасливі що голосували за клоуна і його спонсорів у 2019 му ?
Нею и пользуются
А нам предлагают экологичесеую зеленую электроэнергию
А в товар заложат цену зеленой электроэнергии
Откройте чьи ветровые генераторы и солнечные батареи
Это страшная гос тайна
ну т.е. "борьба" с олигархами в разгаре, зеля наверное прситупил к написанию своего "майнкампф"
ЗЫ. повбивав би