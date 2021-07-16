Крупный производитель органической продукции покупает агрофирму у холдинга "Астарта"

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение ООО "Агро-Сула" на приобретение свыше 50% уставного фонда ООО "Лящивка".

Соответствующее решение было принято за заседании АМКУ 15 июля, сообщает пресс-служба регулятора.

ООО "Агро-Сула" входит в состав агропромышленной группы "Арника" (Глобино, Полтавская обл.), которая, согласно ее информации, является второй по величине органической компанией в Европе по объему сертифицированного земельного банка (15 тыс. га), отмечает Интерфакс-Украина.

ООО "Лящивка" ( Чернобаевский район Черкасской области) принадлежит крупнейшему производителю сахара агрохолдингу "Астарта".

В резюме экс-директора "Лящивки" Анатолия Погорелого указано, что земельный банк предприятия составляет 4,7 тыс. га (сахарная свекла, пшеница, кукуруза, подсолнечник, многолетние травы), а животноводство представлено 1,5 тыс. головами.

Выручка "Лящивки" в 2017 году доходила до 100 млн грн, а чистая прибыль – до 28,7 млн грн. Однако 2019 год предприятие завершило с чистым убытком 14,1 млн грн при выручке 47,1 млн грн, а данные за 2020 год отсутствуют.

На сайте "Арники" со ссылкой на основателя, владельца и CEO Андрея Пилипченко указано, что в 2012 году им было принято стратегическое решение о переходе компании в органический бизнес. В настоящее время компания обеспечивает почти 53% всего экспорта органической сои из Украины в ЕС и является крупнейшим производителем и экспортером органической кукурузы.

В составе группы завод по переработке сои мощностью 6 тонн в час с основным продуктом ТЭП-соя. Кроме этого, в 2020/21 маркетинговом году (МГ) группа произвела 12 тыс. тонн органического подсолнечного масла.

"Арника", по информации на сайте, включает 7 предприятий в Полтавской области, имеет 114 тыс. тонн мощностей для одновременного хранения продукции, ее экспорт в минувшем МГ составил 70 тыс. тонн, а размер инвестиций в 2013-2020 годах – $200 млн. Торговые офисы группы расположены в США и Швейцарии.