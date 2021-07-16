"Укрзализныця" хочет получить из госбюджета 51 миллиард на пассажирские вагоны и инфраструктуру

Верховная Рада по представлению правительства одобрила бюджетную декларацию, в рамках которой "Укрзализныце" может быть выделено в ближайшие три года более 51 млрд грн на обновление пассажирских вагонов и инфраструктуры.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

По есловам Юрика, бюджетная декларация, в частности, предусматривает выделение почти 50,6 млрд грн на обновление пассажирского подвижного состава и инфраструктуры и еще почти 645 млн грн - на строительство евроколеи от Чопа до Ужгорода.

"Такая поддержка убыточного пассажирского направления со стороны государства – это общемировая практика, которая дает железной дороге возможность развиваться и предоставлять качественные услуги по перевозке пассажиров. Более того, это поможет нам продолжить модернизацию компании и ее дальнейшее реформирование", – отметил Юрик.

Ранее сообщалось, что в течение 2021-2023 годов из госбюджета может быть выделено 40,4 млрд грн на обновление пассажирского подвижного состава. В частности, что в этом году из госбюджета уже выделены на закупку вагонов 3,4 млрд грн, в 2022 году государство может направить на эти цели еще 16 млрд грн, а в 2023 году – 21 млрд грн.