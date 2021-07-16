Итоги недели: Отставка Авакова, закон о "Дія City" и новые миллиарды на дороги

Главные новости экономики за неделю 12 - 16 июля.

ФИНАНСЫ

Нацбанк разрешил бизнесу свободно покупать валюту в пределах лимита

Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту в пределах лимита в 100 тыс. евро (в эквиваленте) в день без предоставления в банк подтверждающих документов. Этот лимит планируют постепенно повышать, а в дальнейшем и вовсе снять ограничение.

Нацбанк впервые с начала лета приостановил покупку валюты на межбанке

Национальный банк на минувшей неделе не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке. До этого НБУ не проводил интервенций еще в мае. Тем временем курс гривни укрепился с 27,3234 грн/$ в начале недели до 27,2301 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 16 июля.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 10 миллиардов

Министерство финансов по итогам очередного аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 9,89 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Рада впервые одобрила Бюджетную декларацию на три года

Верховная Рада впервые одобрила трехлетнюю Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Документ предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета до 3,5% уже в следующем году при условии принятия так называемого "ресурсного" законопроекта №5600.

Рада одобрила кредит ЕИБ на 300 миллионов евро на энергоэффективность зданий

Верховная Рада ратифицировала кредитный договор с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму 300 млн евро, средства планируют направить на проведение термомодернизации около 1000 общественных зданий.

Рада запретила начислять пеню по кредитам для переселенцев

Законом ограничивается максимальный размер начисленных процентов за пользование кредитом для переселенцев из оккупированных регионов. Кроме того, запрещается начислять неустойку (штраф, пеню) за нарушение условий кредитного договора такими лицами.

ВЛАСТЬ

Аваков ушел в отставку, в МВД его заменил нардеп от партии Зеленского

Глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности 13 июля. Он возглавлял министерство с 22 февраля 2014 года. Уже на следующий день парламент отставку Авакова принял. А 16 июля назначил новым министром депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

По словам заместителя и близкого соратника Авакова Антона Геращенко, с предложением подать в отставку к министру обратился президент Владимир Зеленский. Он же и предложил кандидатуру нового главы МВД.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ: 2695 днів: з чим Аваков увійде в історію і куди піде далі

Кабмин вернул доплаты к пенсиям для бывших милиционеров и военнослужащих

Кабмин установил доплату к пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам МВД (милиции) в размере 2000 грн, а также повысил размер минимальной пенсии для участников боевых действий до 3 893,4 грн. По расчетам Пенсионного фонда, на эти цели до конца года потребуется 5,31 млрд грн.

Как отмечал бывший вице-премьер Павел Розенко, надбавки к пенсиям военных в последние годы выплачивались согласно постановлению Кабмина №103 от 2018 года, но с 1 июля срок действия документа истек, а заблаговременно его не продлили.

Рада выделила 6 миллиардов на дороги и "большую реставрацию" от Зеленского

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, инициированные ради выделения 1 млрд грн для так называемой "большой реставрации". Однако ко второму чтению были внесены поправки, которыми еще 5 млрд грн выделено на ремонт дорог и 2 млрд грн – на инфраструктурные проекты в регионах.

Рада приняла закон об отказе от бумажных справок

Как пояснили в Минцифры, принятие закона позволит внедрить в сфере предоставления публичных услуг режим "без бумаг" ("paperless"), благодаря чему население и бизнес смогут получать их онлайн, а госорганы не будут требовать для этого дополнительных справок.

Рада приняла закон о создании "Дія City"

Верховная Рада приняла закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий создание особого правового режима для проекта "Дія City". Для его запуска депутаты еще должны внести изменения в Налоговый кодекс.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: "Цифровий колгосп?" Чому більше половини ІТ-ринку не підтримує "Дія Сіті"

Рада со второй попытки одобрила введение налоговых льгот для казино и лотерей

Верховная Рада со второй попытки одобрила ввение льготного режима налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей. Законопроект в первом чтении поддержал 221 депутат от фракции "Слуги народа".

Рада провалила законопроект о контроле за промышленными выбросами

Верховная Рада провалила проект закона, призванный внедрить европейские требования для контроля и ограничения выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями. При этом в ТОП-10 загрязнителей в прошлом году входили 6 предприятий Рината Ахметова.

Подробнее читайте в материале: Як законопроєкт №4167 ліквідує "договорняки" олігархів та чиновників у сфері промислового забруднення

Рада одобрила уголовное наказание за контрабанду товаров стоимостью от 1700 гривен

Принятым в первом чтении законопроектом предложено установить наказание за контрабанду товаров стоимостью от 1700 грн в виде штрафа в размере от 170 тыс. грн, а также ввести уголовное наказание за недостоверное декларирование товаров.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Від 5 років за IPhone. В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за контрабанду

ЭНЕРГЕТИКА

25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго"

По состоянию на 16 июля из-за нехватки топлива не работают 14 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, еще 9 блоков выведены в аварийный ремонт, свидетельствуют данные "Укрэнерго". В последний раз подобная ситуация наблюдалась в феврале на фоне крайне низких запасов угля.

Рада упростила присоединение к электросетям для бизнеса

Закон призван упростить процедуры присоединения к электрическим сетям электроустановок заказчиков, сократить количество таких процедур и уменьшить затраты времени заказчиков на присоединение.

Рада приняла закон для решения проблемы долгов за газ на 100 миллиардов

Документ призван создать условия для урегулирования задолженности на рынке природного газа, общий объем которой по состоянию на 1 мая оценивался в 100 млрд грн. На первом этапе будет проведена верификация долгов участников рынка.

Европейский суд отклонил апелляцию Германии на ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal

Европейский суд подтвердил ограничение на использование российским "Газпромом" газопровода Opal, который является продолжением "Северного потока". В 2016 году российский концерн получил право использовать OPAL на 100%, но в сентябре 2019 года Суд ЕС по иску польской PGNiG отменил это решение Еврокомиссии.

"Энергоатом" завершил строительство железной дороги для запуска ЦХОЯТ

"Энергоатом" завершил строительство железнодорожной ветки от станции Вильча до станции Янов протяженностью 43 км, которая позволит начать полноценную работу Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

ТРАНСПОРТ

Евросоюз решил отменить запрет на въезд для украинцев

Совет ЕС внес Украину в список стран, к гражданам которых не должны применяться ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией. Решение носит рекомендательный характер, но ряд европейских стран, в том числе Германия, уже разрешили въезд для граждан Украины.

Рада ввела льготы для импорта электромобилей и авто на метане

Законом до 2026 года вводятся налоговые льготы на импорт электромобилей и новых транспортных средств, работающих на метане или биогазе. Кроме того, до 2031 года освобождается от уплаты налогов импорт оборудования для производства таких автомобилей в Украине.

Движение по трассе из Киева в Одессу ограничено из-за оползня

Из-за дождей на автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, км 337 возле с. Троицкое в Одесской области возник оползень, вызвавший разрушение дорожного покрытия. Правая полоса движения на этом участке будет перекрыта по крайней мере до 3 августа.

Аэропорт "Одесса" открыл новую взлетно-посадочную полосу

Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Одесса" длиной 2,8 км с 16 июля начала принимать самолеты, ее строительство продлилось 31 месяц. В дальнейшем ее планируют продлить до 3,2 км, после чего аэропорт сможет обслуживать дальнемагистральные рейсы.

КОРПОРАЦИИ

Рада приняла закон о трансформации "Укроборонпрома"

Законом предусмотрена трансформация госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству, а также создание отраслевых бизнес-объединений на базе входящих в состав концерна предприятий.

Японская Hitachi купила IT-компанию GlobalLogic с офисами в Украине за $9,6 миллиарда

Японский конгломерат Hitachi Ltd. объявил о завершении сделки по покупке GlobalLogic Inc. С учетом задолженности сделка оценивалась в $9,6 млрд. В Украине у GlobalLogic – 5,7 тыс. сотрудников, по этому показателю она занимает третье место среди IT-компаний страны.

Азербайджанская Socar опровергла информацию о покупке сети АЗС окружения Медведчука

Государственная азербайджанская компания Socar опровергала информацию о приобретении сети АЗК Glusco у Ниссана Моисеева – друга Виктора Медведчука. За день до этого налоговая милиция и СБУ провели обыски на 106 АЗС сети Glusco в 15 регионах страны.

Суд признал банкротом кондитерскую компанию "АВК" бизнесмена Авраменко

Хозсуд признал ЧАО "АВК" банкротом и открыл ликвидационную процедуру. Компания задолжала более 4 млрд грн, банки отсудили у нее фабрики в Мукачево, Днепре и Донецке. Тем временем основатель АВК Владимир Авраменко построил еще одну фабрику возле Днепра, оформив ее на другую компанию.

Суд открыл дело о банкротстве автобусного завода "Богдан" Гладковского

Хозяйственный суд открыл производство о банкротстве Дочернего предприятия "Автобусный завод "Богдан". В июле суд уже признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в состав которой входил автобусный завод.

Суд открыл дело о банкротстве производителя "Гаврилівських курчат"

Хозсуд Киева открыл производство по делу о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс" Евгения и Марины Сигал, который производит курятину под ТМ "Гаврилівські курчата". АМКУ в 2018 году оценивал долю "Агромарса" на рынке куриного мяса в 12%.

Одесский припортовый завод сменил поставщика газа

"Одесский припортовый завод" определил победителем отбора поставщика давальческого сырья сингапурскую компанию Dachex Shipping Pte. Ltd. В последние годы поставщиком сырья для ОПЗ была компания "Агро Газ Трейдинг", которая уже пообещала оспорить результаты нынешнего конкурса в суде.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Интерпол объявил Жеваго в международный розыск, – ГБР

Госбюро расследовний (ГБР) объявило, что Интерпол объявил в международный розыск экс-нардепа и владельца компании Ferrexpo Константина Жеваго по делу банка "Финансы и Кредит". В свою очередь в пресс-службе бизнесмена эту информацию отрицают.

Депутаты от партии Зеленского продолжают посещать "куратора" и голосовать в интересах Ахметова

Несмотря на расследование прокуратуры и президентский курс на деолигархизацию, ряд народных депутатов от "Слуги народа" продолжают тайно посещать офис бизнесмена Ильи Павлюка, после чего голосуют за выгодные для бизнеса олигарха Рината Ахметова законопроекты, выяснили журналисты Bihus.info.