Бывшего сельского главу в Винницкой области подозревают в незаконной вырубке деревьев на 770 тысяч

Бывшему сельскому главе сообщили о подозрении в служебной халатности, незаконной рубке деревьев и на территории природно-заповедного фонда и уничтожении арестованного имущества в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в 2020 году чиновник заключил договор с физлицом на вырубку деревьев в заказнике, не получив для этого соответствующих разрешений. Вследствие действий руководителя громады было незаконно вырублено 121 дерево тополя, вербы, липы и береста.

Нанесенные государству убытки составили почти 770 тыс. грн.

Кроме того, глава дал указание уничтожить 114 стволов деревьев, незаконно срезаны и арестованных решением суда.

Досудебное следствие продолжается.