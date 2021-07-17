Бывшего сельского главу в Винницкой области подозревают в незаконной вырубке деревьев на 770 тысяч
Бывшему сельскому главе сообщили о подозрении в служебной халатности, незаконной рубке деревьев и на территории природно-заповедного фонда и уничтожении арестованного имущества в Винницкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в 2020 году чиновник заключил договор с физлицом на вырубку деревьев в заказнике, не получив для этого соответствующих разрешений. Вследствие действий руководителя громады было незаконно вырублено 121 дерево тополя, вербы, липы и береста.
Нанесенные государству убытки составили почти 770 тыс. грн.
Кроме того, глава дал указание уничтожить 114 стволов деревьев, незаконно срезаны и арестованных решением суда.
Досудебное следствие продолжается.
Джерело: Офис генпрокурора
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