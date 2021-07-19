Украина в этом году увеличит выплавку чугуна и стали на 6%, – Минэкономики

Металлургические предприятия Украины, как ожидается, по итогам 2021 года увеличат выплавку стали на 6% по сравнению с 2020 годом - до 21,89 млн тонн.

Об этом сообщается в справочных документах Министерства экономики, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, выпуск общего проката возрастет на 5% - до 19,41 млн тонн, выплавка чугуна - на 6%, до 21,73 млн тонн.

Прогноз основан на производственных показателях января-июня текущего года, обобщенных объединением "Укрметаллургпром", уточнили в министерстве.

При этом источник агентства добавил, что при сохранении существующих тенденций поставки металлолома на метпредприятия в 2021 году возрастут на 14% - до 3,31 млн тонн.

Выпуск труб в 2021 году может увеличиться на 12% - до 957 тыс. тонн, кокса - на 3%, до 9,93 млн тонн, огнеупоров - на 9%, до 240 тыс. тонн (за шесть месяцев 2021 года произведено 119 тыс. тонн, рост - 9%).

Выпуск агломерата может возрасти на 7%, до 34,207 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Украина по итогам работы металлургических предприятий в мае 2021 года нарастила производство стали на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,85 млн тонн, заняв 14 место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции.

Как сообщалось, по данным Worldsteel, в целом по итогам 2020 года Украина сократила производство стали на 1,1% – до 20,62 млн тонн, заняв по этому показателю 11 место в мире.