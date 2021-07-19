Консалтинговая группа "А-95" призвала главу МВД включиться в борьбу с теневым рынком нефтепродуктов

Консалтинговая группа "А-95" призывает нового министра внутренних дел присоединиться к борьбе с нелегальным производством и продажей нефтепродуктов, а также защитить честный бизнес от коррупционных преследований со стороны полиции.

Как напомнили в компании, 13 июля 2021 года сотрудники Подольского управления полиции в городе Киеве в течение дня провели пять обысков в офисе Консалтинговой группы "А-95" и по адресам проживания менеджмента – Сергея и Артема Куюнов. Были конфискованы компьютеры, телефоны сотрудников, документы, денежные средства.

"Мы утверждаем, что уголовное дело против нас сфабриковано от начала до конца, а обыски прошли с грубыми процессуальными нарушениями и с нарушением решения следственного судьи, санкционировавшего обыски. Специалисты крупных юридических компаний Украины едины во мнении: это "ментовской беспредел" в лучших традициях 90-х и нулевых годов.

Манипулируя нормами закона, ссылаясь на лжесвидетелей и проявляя элементарную безграмотность в налоговых вопросах, следователи обвиняют нас в неуплате НДС. Между тем, за рассматриваемый период 2019-2020 годов Консалтинговая группа "А-95" заплатила в бюджет 3,1 млн грн НДС, что составило 73% от обязательств по этому налогу. Налоговый кредит составляет 1,1 млн грн (27% от обязательств) – это наши затраты, в которых не было бестоварных операций. Следователи же пишут о 2,1 млн грн и фиктивных затратах", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Консалтинговая группа "А-95" готова предоставить любые документы контролирующим органам, но следователи не обратились к ним с соответствующим запросом.

"В 2019-2020 годах наша группа компаний заплатила в бюджет 6,2 млн грн всех налогов. Этих средств достаточно на годовые зарплаты 14 следователей Нацполиции (из расчета 20 тыс. грн в месяц), т.е. каждый из наших сотрудников "содержит" по одному следователю. Мы считаем, что вправе требовать цивилизованной и профессиональной работы полиции", – обращают внимание в группе.

"Для себя мы четко идентифицируем заказчиков этого силового давления – это группа компаний "БРСМ-Нафта", деятельность которой мы активно освещаем. Она является крупнейшим импортером безакцизных октаноповышающих компонентов, владеет крупным мини-НПЗ, занимается смешением нефтепродуктов на нефтебазах с токсичными присадками и ведет непрозрачную продажу нефтепродуктов на заправочных станциях. Кроме нас о махинациях вокруг "БРСМ" писали и многие другие СМИ и расследователи", – подчеркивают в Консалтинговой группе "А-95".

Компания также требует провести служебное расследование и "установить виновных в этом произволе в отношении Консалтинговой группы "А-95".

"Также мы призываем министра внутренних дел объединить усилия в борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, у Министерства внутренних дел есть достаточно рычагов для этого. Прежде всего, речь идет о находящейся в структуре министерства Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, которая упорно не замечает около 30 мини-НПЗ по всей стране.

В то же время они функционируют без элементарных средств пожаротушения, промышленной и экологической безопасности. Это угрожает не только новыми техногенными катастрофами, как на Васильковской нефтебазе "БРСМ" в 2015 году, но и несет бюджету страны убытки в размере 4 млрд грн только акцизного сбора. Эти заводики выпускают топливо, не отвечающее текущим госстандартам, в связи с чем представляют угрозу для здоровья граждан и исправности автотранспорта", – говорится в сообщении компании.

В компании уверены, что полиция может занять более активную позицию в борьбе с нелегальными АЗС, так как "каждый участковый знает, где есть такие объекты, но их количество в течение последнего года только увеличивается".

"Мы приветствуем перемены в Министерстве внутренних дел Украины и надеемся, что ведомство станет партнером всего прозрачного бизнеса и надежно защитит тех, кто находится на переднем плане борьбы с "тенью". Мы готовы помогать, мы видим проблемы на топливном рынке и по их решению будем оценивать эффективность работы новой команды МВД", – заявил директор ООО "Консалтинговая группа "А-95" Сергей Куюн.