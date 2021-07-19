На участке Черноморская-Береговая начали укладку и электрификацию второй главной колеи

В рамках программы "Большое строительство" начата укладка и электрификация второй главной колеи на перегоне железнодорожного участка Черноморская-Береговая.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, работы на 6,5 км намерены завершить до конца года.

"Именно этими железнодорожными путями осуществляются перевозки для трех из пяти крупнейших стивидорных компаний страны - ГП МТП "Южный", ООО "Трансинвестсервис" и АО "Одесский припортовый завод". Существующая колея является ограничением для дальнейшего увеличения объемов и скорости перевалки грузов", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Отмечается, что последний раз пропускную способность на данном участке повышали шесть лет назад. На данный момент расчетная пропускная способность участка Черноморская-Береговая – 55 пар поездов в сутки, а после обновления она увеличится до 60.

По расчетам Мининфраструктуры, объемы грузопотоков на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС" до 2023 года составят 135 млн тонн.

"В дальнейшем мы рассматриваем возможность достройки второго главного пути на участке "пост 30 км" - станция Береговая/станция Химическая. Тогда пропускная способность участка Черноморская - Береговая - Химическая составит уже 150 пар поездов в сутки", – добавил Кубраков.