"Укрзализныця" купит у связанной с Коломойским фирмы дизтопливо еще на 335 миллионов
АО "Укрзализныця" 15 июля определило победителейпяти тендеров на поставку 15 тыс. тонн дизельного топлива по рамочному контракту.
Победителем четырех тендеров общим объемом 12 тыс. тонн стала компания "Оил-Трейд 2018", которая входит в орбиту группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, передает отраслевое издание enkorr.
Пятый тендер на поставку 3 тыс. тонн дизтоплива выиграло ООО "Торум" (группа "Трейд Коммодити").
Согласно данным в системе ProZorro, "Оил-Трейд 2018" предложила ресурс по расчетной цене 27 950-27 955 грн/т, "Торум" – по 27 885 грн/т. Это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона. Они на 434-505 грн/т ниже, чем средняя крупнооптовая цена топлива в день проведения торгов, по данным Консалтинговой группы "А-95" (28 390 грн/т).
По расчетам enkorr, так называемая фиксированная "грязная" маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам дизтоплива за 10 дней по получения разнарядки, составит у "Оил-Трейд 2018" $53 на тонне, у "Торума" – $51,2/т.
Как сообщалось, "Укрзализныця" 7 июля определила компанию "Оил-Трейд 2018" победителем первых тендеров на поставку 15 тыс. тонн дизельного топлива по рамочному контракту.
Напомним, 1 июля железнодорожный монополист заключил рамочное соглашение на поставку 200 тыс. тонн дизтоплива в 2021 году с компаниями ОККО, "Торум", "Сокар Украина", "Газтрим", "Альянс Энерго Трейд", "Оил-Трейд 2018", "Ливайн Торг" и "Мартин Трейд".
Напомним, 1 июля министр инфраструктуры Александр Кубраков признал, что "Укрзализниця" испытывает нехватку дизтоплива, но заверил, что она должна быть преодолена уже в ближайшие дни.
По данным СМИ, с 30 июня движение грузовых поездов компании под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизельного топлива для работы локомотивов. В частности, из-за отсутствия топлива на региональных филиалах АО "Укрзализныця" были оставлены на станционных колеях 59 грузовых поездов, отставлены в резерв управления железной дороги 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов.
"Укрзализныця" является крупнейшим потребителем дизтоплива в Украине. Годовая потребность составляет 300-350 тыс. тонн.
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