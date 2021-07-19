"Энергоатом" банкротит совместное с РФ и Казахстаном предприятие по производству ядерного топлива

Апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" (ЧАО "СП УкрТВС") и оставил без изменений решение Хозсуда Киева от 28 апреля, которым по инициативе "Энергоатома" было открыто производство по делу о банкротстве компании и признаны денежные требования "Энергоатома" на 148,55 млн грн.

Соответствующее решение Северный апелляционный хозсуд принял 12 июля, сообщает Finbalance.

Как отмечает издание, 16 июня Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе Фонда госимущества на решение Хозяйственного суда Киева от 22 апреля, которым был удовлетворен иск ООО "Вайс Трейд" и признан недействительным договор купли-продажи госпакета акций (33,3%) в уставном капитале ЧАО "СП УрсТВС", который был заключен в августе 2017 года.

Согласно судебным материалам, исковые требования ООО "Вайс Трейд" были обоснованы тем, что в объявлении о проведении аукциона было указано о кредиторской задолженности ЧАО "СП УкрТВС" в сумме 124 млн грн, тогда как впоследствии истец узнал, что кредиторская задолженность составляет 148,7 млн грн. Суд признал обоснованными доводы ООО "Вайс Трейд".

Как сообщалось, Фонд госимущества 30 августа 2017 года провел аукцион по продаже госпакета акций (33,3%) в уставном капитале ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива". Начальная цена пакета составляла 921 тыс. грн, в ходе торгов она увеличилась в 52 раза и составила 47,8 млн грн.

В то же время сейчас в госреестре акционерами ЧАО "СП УкрТВС" (с равными долями по 33,3%) указаны Фонд госимущества Украины, российская компания "ТВЭЛ" и казахская "Казатомпром".

Учредителем ООО "Вайс Трейд" числится Андрей Каримов. При этом в 2018 году сообщалось, что от "Вайс Трейд" в наблюдательный совет "СП УкрТВС" были делегированы Леонид Крючков, Нурулислам Аркаллаев, Сергей Тронь.

"СП УкрТВС" было создано в конце 2001 года для сотрудничества между атомно-промышленными комплексами Украины, Казахстана и РФ. Схема производства топлива предполагала, что казахстанская сторона будет производить топливные таблетки, украинская - циркониевый прокат и комплектующие изделия для тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и ТВС, а российская компания - осуществлять окончательную сборку ТВЭЛ и ТВС.

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