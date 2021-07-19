ГБР завело дело против судей Верховного суда после решения в пользу Тупицкого

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство о вероятном злоупотреблении судьями Верховного суда при вынесении решения о признании противоправным указа президента об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда (КС).

Как сообщили в пресс-службе ГБР, дело зхаведено по заявлению неназванной общественной организации, передает Интерфакс-Украина.

"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производство о злоупотребления властью судьями Кассационного административного суда Верховного суда", – сообщили в пресс-службе ГБР в понедельник.

В Бюро пояснили, что 15 июля 2021 года в ГБР поступило заявление от представителя одной из общественных организаций Украины.

"Заявитель просил внести сведения в ЕРДР по фату злоупотребления властью судьями в связи с отменой указа президента Украины №124/2021, согласно которому отменен указ президента Украины от 14.05.2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей КС", – уточнили в пресс-службе ведомства.

"Действуя в соответствии с требованиями ст.214 УПК Украины, Главное следственное управление ГБР внесло сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией - злоупотребление властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины)", – добавили в ГБР.

Как сообщалось, 14 июля Верховный суд отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене указа от 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Суд пришел к выводу, что Зеленский вышел за границы полномочий президента, подписывая этот указ.

В свою очередь в Офисе президента раскритиковали такое решение Верховного суда, пообещав оспорить его в Большой палате ВСУ. ОП также заявил, что ""Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе".

Напомним, 27 марта, президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 14 мая и от 17 сентября 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

Перед этим 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. В свою очередь в пресс-службе КСУ тогда заявили, что предложение отстранить Тупицкого от занимаемой должности противоречит Конституции.