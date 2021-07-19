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Власти Киева решили отдать в аренду под реконструкцию здание крупнейшего рынка на Подоле

Власти Киева решили отдать в аренду под реконструкцию здание крупнейшего рынка на Подоле

Киев принял решение сдать часть площадей Житнего рынка, который является коммунальным имуществом, в аренду частным владельцам.

Об этом заявили в Департаменте предпринимательства и развития промышленности КГГА, сообщает пресс-служба столичной городской администрации.

В Департаменте подчеркнули, что Житнего рынок на Подоле – один из старейших рынков столицы. Нынешнее его помещение было построено в 1980 году и требует капитальной реконструкции.

"Главное требование к арендатору – на первом этаже Житнего рынка должен работать рынок для традиционной торговли продуктами питания. Должны быть оборудованы современные и комфортные для покупателей и предпринимателей торговые места. Вторая важная вещь – потенциальный арендатор будет определен через аукцион Prozorro по принципу наибольшей ставки, пополнит бюджет столицы. Кроме того, задача арендатора – привлечь инвестиции на реконструкцию помещения рынка", – отметили в Департаменте КГГА.

Напомним, в коммунальной собственности города находятся такие столичные рынки: Владимирский, Бессарабский и Житний.

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оренда (394) КМДА (865) Київ (4709) ринок (235)


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От жульё!!! мало отдали заводов фабрик до сих пор из за этого Большевика не могут достроить развязку бо там засели китаёзы из клана Триады...бей китаёзов!!!!
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19.07.2021 21:12 Відповісти

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