Власти Киева заплатят 2 миллиона за организацию "Лиги смеха" для студентов

Департамент молодежи и спорта КГГА 14 июля заключил договор с ООО "Лига жизни" на организацию мероприятия стоимостью 1,95 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, за эти средства организуют и проведут "Студенческую лигу смеха 2021". Речь о постановке и режисуре, аренде оборудования, кофе-брейках для участников четырех этапов, художественном оформлении мероприятия, дизайне рекламы, услугах ведущих мероприятия, а также изготовлении видео-сюжетов, фото- и видео-услугах, организации трансляции, проведении мастер-классов.

Закупку провели по переговорной процедуре в связи с необходимостью защиты прав интеллектуальной собственности.

Как указал заказчик в обосновании, в мае 2021 года к нему обратилась Общественная организация "Лига жизни" с просьбой оказать финансовую поддержку "Студенческой лиге смеха 2021". Сценарий мероприятия принадлежит ООО "Квартал 95" Тимура Миндича, Сергея Шефира и Бориса Шефира. В апреле 2021 года"Квартал 95" заключил с ООО "Лига смеха" лицензионный договор о передаче/отчуждении исключительного права на реализацию сценария. Учитывая это заказчик решил провести нынешнюю закупку у ООО "Лига жизни" по переговорной процедуре с целью защиты авторских прав.

Столичное ООО "Лига жизни" основано три месяца назад – 16 апреля. Фирма имеет уставный капитал 100 тыс. грн. Основательницей и директором указана Алена Юрьевна Антонова, которая также зарегистрирована как СПД и является директором ОСМД "Иорданская-1". В 2020 году она выдвигалась в Киевсовет от партии "Слуга народа". Кроме того, сейчас лицо с такими ФИО является внештатной помощницей народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой.

Столичная ОО "Лига жизни" создана еще в 2001 году, однако до 2015 года она называлась МОО "Киевский клуб веселых и находчивых". Учредителями являются депутат Броварского горсовета от "Голоса" Андрей Саук, Игорь Литовка и Дмитрий Бондаренко, а директором – Алена Антонова. Саук входит в руководящие органы ОО "Всеукраинский совет председателей ОСМД".