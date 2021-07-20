"Йе Энергия" Фирташа и другие компании перепродают промышленным предприятиям купленный у "Нафтогаза" газ для населения, – Витренко

ООО "Йе Энергия" олигарха Дмитрия Фирташа и ряд других участников рынка перепродают промышленным предприятиям газ, купленный у "Нафтогаза" по договорам, заключенным для обеспечения годовых контрактов на поставку газа населению.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Зафиксированы факты, что газ продается, так как этот договор с компаниями Фирташа позволяет перепродавать газ, и они перепродают его промышленным потребителям. И это создает риск того, что этих объемов потом не будет хватать для нужд населения, и необходимо будет компенсировать импортированным газом", – сказал он в комментарии агентству.

По словам Витренко, бывают даже ситуации, когда компании Фирташа и другие игроки рынка этим газом закрывают так называемые небалансы.

"Фактически эти объемы продают Оператору [ГТС] по цене, которая намного выше, чем "Нафтогаз" продает этот газ этим компаниям, и оператор потом по соответствующему соглашению о балансировании продает этот газ "Нафтогазу" по цене выше, чем "Нафтогаз" продал", – объяснил глава госкомпании.

Он добавил, что много компаний перепродают этот газ. Йе Энергия является крупнейшей из них.

Витренко подчеркнул, что для появления годовых контрактов для населения была проявлена политическая воля.

"Но эта политическая воля не предусматривала, чтобы этот газ мог перепродаваться не для нужд населения", – сказал он.

Глава правления "Нафтогаза" добавил, что рисков влияния скачков спотовых цен на рынке для населения не будет, так как газ собственной добычи будет продаваться населению по ценам, зафиксированным в долгосрочных контрактах.

"Это рыночные цены, но не спотовые. Соответственно и населению лучше. Сейчас цена для тепловиков вдвое ниже рыночной. И для "Нафтогаза" это приемлемо, так как наша себестоимость собственной добычи позволяет нам по таким ценам продавать и еще иметь финансирование для развития и увеличения добычи, то есть для капитальных инвестиций", – отметил Витренко.

Отметим, что с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года население получает газ по годовым тарифам. Цены поставщиков колеблются от 7,8 до 13,5 грн за кубометр. Газсбыты, ассоциируемые с Дмитрием Фирташем, установили цену 7,99 грн за кубометр, а "Нафтогаз" – 7,96 грн.

Ранее сообщалось, что в марте НАК "Нафтогаз Украины" и ООО " ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа подписали договор о поставках газа в рамках введения годового тарифа для бытовых потребителей.