БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 616 5

США и Германия обсуждают инвестиции для Украины в обмен на "Северный поток-2", – Reuters

США и Германия обсуждают инвестиции для Украины в обмен на

Соединенные Штаты Америки и Германия в скором времени объявят о соглашении по урегулированию их спора относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Отмечается, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли прийти к общему знаменателю по вопросу трубопровода во время недавней встречи в Вашингтоне. Однако стороны едины во мнении, что Москве не должно быть позволено использовать энергетику как оружие против соседей.

Источники сообщают, что соглашение, в частности, предотвращает возобновление отмененных санкций США против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.

Детальные пункты договоренностей неизвестны, однако, по словам источников, сделка будет включать в себя обязательства обеих сторон по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые негативные последствия от "Северного потока-2".

В то же время, неизвестно, будут ли эти инвестиции государственными или частными.

Источники также сообщают, что американо-немецкое соглашение должно снять опасения, высказанные ранее украинской стороной.

Газопровод "Северный поток-2" общей протяженностью 1,2 тыс. км проходит по дну Балтийского моря и имеет доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейские рынки. По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония - самые активные противники "Северного потока-2". Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Автор: 

Джерело:  Reuters
газ (7981) Німеччина (1892) США (4970) Північний потік (1084)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украине нужна помощь США с их технологиями по строительству АЭС и Мини АЭС. Нужно Украину перевести с газа на электроэнергию. Нужно также сотрудничество и технологии США по строительству хранилищ электричества в промышленных масштабах. И нужно разработать программу по переводу полностью Украины на электроотопление и бойлеры и электроплиты! И нужна еще помощь в увеличении и усилении сетей проводимых электричество. Таким образом много задач Украина решит - это и климат, это и независимость от ресурсов, и для экономики Украины выгодно будет и т.д. и т.п.
показати весь коментар
20.07.2021 14:16 Відповісти
Забув написати про ціну. Ринкова? То населення залишиться без штанів, бо в нас одні монополісти.
показати весь коментар
20.07.2021 15:57 Відповісти
Какие национальные интересы у США когла Германия всегда получала свой газ через Украину и ни когда ни каких продлем со стороны не было, разве что Германия не намазала себе седьмой слой ченой икры на бутерброд, потому, что они працюють, зато в Уране грозит развал газовой системы и замерзание, ну кого это волнует больше своих интересов включая власть в Украине, они живут отлельно от народа и все делают, что бы распродать страну, а потому им это выгодно.
показати весь коментар
20.07.2021 16:58 Відповісти
Давайте в зелену енергетику, щоб добити.
показати весь коментар
20.07.2021 15:53 Відповісти
Они Украину переведут ..на дрова с оставшихся соседних лесополос.
показати весь коментар
20.07.2021 16:11 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 