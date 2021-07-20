США и Германия обсуждают инвестиции для Украины в обмен на "Северный поток-2", – Reuters

Соединенные Штаты Америки и Германия в скором времени объявят о соглашении по урегулированию их спора относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Отмечается, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли прийти к общему знаменателю по вопросу трубопровода во время недавней встречи в Вашингтоне. Однако стороны едины во мнении, что Москве не должно быть позволено использовать энергетику как оружие против соседей.

Источники сообщают, что соглашение, в частности, предотвращает возобновление отмененных санкций США против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.

Детальные пункты договоренностей неизвестны, однако, по словам источников, сделка будет включать в себя обязательства обеих сторон по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые негативные последствия от "Северного потока-2".

В то же время, неизвестно, будут ли эти инвестиции государственными или частными.

Источники также сообщают, что американо-немецкое соглашение должно снять опасения, высказанные ранее украинской стороной.

Газопровод "Северный поток-2" общей протяженностью 1,2 тыс. км проходит по дну Балтийского моря и имеет доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейские рынки. По данным Nord Stream 2 AG, уложена уже почти вся газопроводная магистраль, остается проложить несколько десятков километров труб в датских и немецких водах.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония - самые активные противники "Северного потока-2". Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.