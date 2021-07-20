Россия смогла закупить немецкие фильтры для ТЭС в Крыму в обход санкций ЕС

Несмотря на санкции ЕС о запрете европейским компаниям экспортировать свои товары в оккупированный Россией Крым, фильтрационное оборудование немецкого бренда Inge GmbH установили на двух крымских электростанциях – Таврической и Балаклавской.

Об этом говорится в совместном расследовании Литовского общественного вещателя (LRT), проекта Scanner и украинской службы Радио Свобода.

Как выяснили журналисты, для поставок немецкого оборудования в Крым в обход санкций была привлечена литовская фирма, владелица которой имеет тесные связи с верхушкой российской государственной нефтегазовой компании "Роснефть" и с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Литовские журналисты обратили внимание, что на видеороликах российской компании "Воронеж-Аква" – одного из подрядчиков строительства двух крымских электростанций, который отвечал за очистку воды – видно, что здесь установлены фильтрационные установки немецкого бренда Inge GmbH.

Данные из базы импортно-экспортных операций ImportGenius подтверждают, что российская компания "Воронеж-Аква" импортировала из Литвы именно немецкие фильтрационные мембраны бренда Inge GmbH. Их продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе.

17 декабря 2018 года закупленный товар был поставлен в РФ. В тот же день у Run Engineering была отозвана лицензия на экспорт таких товаров из-за подозрений литовских правоохранительных органов в том, что оборудование компании могло попасть в оккупированный Крым.

Основанием для этого стал случай, когда Run Engineering ранее не указала в таможенных документах, это оборудование двойного назначения, для экспорта которого и нужна лицензия. Впрочем, и после отзыва лицензии, в соответствии с экспортными данными, Run Engineering продолжила экспортировать фильтрационное оборудование в Россию.

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Директор Run Engineering Повилас Медекша заявил, что его компания оборудования компании Inge GmbH в Крым не поставляла: "Мы экспортировали оборудование, а не мембраны, требующие лицензии. Это как экспортировать автомобиль, но не двигатель. Мы их не поставляем, предприятие покупает их самостоятельно. Это могут быть немецкие, голландские, японские, китайские производители".

Впрочем, данные российской таможни свидетельствуют, что в тот день, когда Run Engineering лишили лицензии, из Литвы в адрес компании "Воронеж-Аква" поступили именно немецкие мембраны.

Немецкая компания Inge GmbH, чье оборудование попало в Крым, зарегистрирована в городе Грайфенберг, где имеет свое производство. Владелец этого бизнеса – американская корпорация DuPont.

В компании DuPont по просьбе журналистов Deutsche Welle, которые тоже присоединились к расследованию, заявили, что компания Inge GmbH не имела сведений, что поставленная литовской фирме продукция могла попасть в Крым.

Отдельно расследователи установили, что владелица литовского поставщика Run Engineering Марина Кармышева имеет тесные связи с российским нефтяным гигантом "Роснефть". А также через ряд компаний – с народным депутатом от ОПЗЖ и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

В частности, Кармышева свзана с группой "Регион", которая известна как один из инвесторов строительства канатной дороги между Россией и Китаем и имеет отношение к народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Также кипрская компания Марины Кармышевой Nestan LTD владеет дочерним предприятием Nestan Trading AG, которое, по данным российской таможни, торгует нефтепродуктами с Новошахтинского завода нефтепродуктов, которым до недавнего времени владела жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Таврическую и Балаклавскую ТЭС в Крыму в 2019 году торжественно открыл президент России Владимир Путин. Их решили построить в Крыму после того как Украина остановила поставки электроэнергии на оккупированные территории.

В 2017 году случился скандал: стало известно о поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС. В Siemens заявили, что турбины доставили в Крым без их ведома и против пожеланий компании. После этого немецкий концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, подконтрольным Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.