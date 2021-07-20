"Укрзализныця" купила китайские эскалаторы для центрального вокзала в Киеве за 13 миллионов

Филиал "Вокзальная компания" АО "Украинская железная дорога" 12 июля заключила договор с ООО "Мицуи Украина" на закупку двух эскалаторов стоимостью 13,08 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Единственным конкурентом "Мицуи Украина" в торгах на тендере ожидаемой стоимостью 15,58 млн грн было ООО "Скай Кэпитал Групп". Обе фирмы являются продавцами оборудования китайского производителя HansonLift (Suzhou) Co. Ltd и конкурировали на аукционе с одной моделью эскалатора.

ООО "Инструментальный завод" (структура "Крюковского вагоностроительного завода") не допустили к торгам из-за недостатков в документации. Фирма требовала отменить закупку из-за связи допущенных участников, поскольку предоставленные ими письма от компании-производителя HansonLift вполне идентичны, не содержат даты подписания, а автором электронных копий этих писем указан одно и тот же человек.

Однако заказчик это обращение проигнорировал и 1 июля провел аукцион с участием двух дилеров китайцев. Подряд получила компания "Мицуи Украина" с дисконтом в 16% за 13,08 млн грн. Из них 11,94 млн грн – это непосредственно стоимость двух эскалаторов, остальное – затраты на дополнительные работы по демонтажу существующих эскалаторов, изготовление и получение технических и разрешительных документов.

Эскалаторы поставят в здание Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский. Согласно требованиям заказчика, поставщик обязан кроме доставки и монтажа новых эскалаторов обеспечить демонтаж и доставку к месту хранения предыдущих, провести ревизию деталей старого оборудования, а также взять на себя разработку и утверждение проектной и разрешительной документации, в том числе изготовление паспорта по объекту культурного наследия, документации к охранному договору и тому подобное.

Все задачи подрядчик должен выполнить за девять месяцев с даты заключения сделки.

ООО "Мицуи Украина" с уставным капиталом в 2 млн гривен зарегистрировано в Киеве в 2017 году, основной специализацией компании указана неспециализированная оптовая торговля. Владельцем и руководителем единолично выступает Юрий Воронин. Ранее фирма выиграла несколько тендеров Минобороны по обслуживанию лифтов на 83,9 тыс. грн.