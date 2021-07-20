Скандальный суд повторно отменил ограничение высотности для строительства новой "свечки" на Подоле

Окружной админсуд Киева во второй раз отменил ряд планировочных ограничений, касающихся охранных зон и границ исторических ареалов, для застройки участка на пересечении улиц Верхний Вал, Кожемяцкой и Вознесенского спуска в Киеве.

В прошлом году апелляция отменила аналогичное решение ОАСК, но застройщик вновь обратился в этот суд, но уже от имени другой компании, пишут Наші гроші.

В итоге ОАСК 6 июля повторно удовлетворил иск ООО "Стройкомпания Артфел" и отменил ряд условий, установленных в градостроительных требованиях и ограничениях (UEJ) для застройки указанного участка площадью 0,52 га.

Речь идет о пунктах, которые указывали, что участок находится в пределах Центрального исторического ареала, в археологической и ландшафтной охранных зонах, в пределах архитектурного и археологического заповедников и памятников.

Кроме того, эти пункты возлагали на застройщиков обязанность согласовать проектную документацию с Минкультом и получить заключение Института Археологии НАН Украины о наличии археологического культурного слоя и мер по его сохранению или исследованию.

ОАСК в апреле 2020 года уже отменял эти пункты ГУО. Однако в дальнейшем апелляционный суд решение ОАСК отменил и оставил иск без рассмотрения ввиду пропуска застройщиками сроков обращения в суд. Тогда с иском в суд обратились ПАО "Финансово-промышленная группа "Атика" и ООО "Феликсия".

Департамент градостроительства КГГА в суде 6 июля вновь указывал на пропуск срока на обращение в суд, ведь со времени выдачи ГУО прошло уже два года, а срок для подачи такого обращения составляет шесть месяцев. Впрочем, ОАСК пропуска срока не увидел, ссылаясь на то, что "Стройкомпания Артфел" экземпляр обжалуемых ГУО получила 15 января 2021 года, а в суд обратилась 23 апреля, то есть в пределах срока.

Как известно, в январе 2018 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА разрешил ПАО "ФПГ "Атика" и ООО "Феликсия" строительство бизнес-центра на пересечении улиц Верхний Вал, Кожемяцкой и Вознесенского спуска в Киеве с условной высотой от 26,5 до 73,5 м при максимально разрешенных 27 метрах в этом районе. Строительство запланировано на трех участках общей площадью 0,52 га. В июне Киевсовет возобновил аренду одного из них.

В декабре 2018 года "Атика" и "Феликсия" заключили сс "Стройкомпании Артфел" договор о строительстве офисных зданий и бизнес-центра с подземным паркингом на пересечении ул. Верхний Вал, Кожемяцкой и Вознесенского спуска.

Владельцем 76% акций ПАО "ФПГ "Атика" является ООО" Украинские научно-производственное коммерческое предприятие "Атика", принадлежащее бывшему заместителю руководителя Государственного управления делами Евгению Сарнацкому. Он получил эту должность в июне 2014 года, когда ГУД возглавил Сергей Березенко, который в дальнейшем в 2015-2019 годах был заместителем председателя фракции Блока Петра Порошенко.

Уволен Сарнацкий был после президентских выборов в июне 2019 года.

Учредителем ООО "Феликсия" является кипрская фирма "Сантарио Холдингз Лимитед". Согласно госреестру юрлиц, ее бенефициарным владельцем является Виталий Вайнштейн – это бывший помощник нардепа от БПП Александра Грановского.

Собственниками ООО "Стройкомпания Артфел" является ООО "ПИАФ" ТМ" и ООО "Межрегиональный Инвест Союз". Владельцем последнего является компания "Районел Лимитед" с Маршалловых островов, конечным владельцем которой указан Дмитрий Адамовский, сын киевского бизнесмена Андрея Адамовского, причастного к крупнейшему поставщику топлива для армии и железной дороги "Трейд коммодити".

В свою очередь владельцами "ПИАФ" ТМ" указаны Диана Левцова, Юлия Кучер и ПАО "ЗНКВИФ "Акула". Диана Левцова является женой Сергея Левцов – родственника Степана Черновецкого – они женаты на сестрах-двойняшках Диане и Жанне. Сергей Левцов является руководителем ООО "Эдельбург Девелопмент", с которой "Стройкомпания Артфел" имеет общую адрес (Киев, ул. Соломенская, 11) и телефон (0445945452).

ООО "Едельбург Девелопмент" до недавнего времени возглавлял экс-глава столичного Госархстройнадзора (2010-2014 годы) Сергей Кучер. Сергей Левцов в 2006-2008 годах был помощником Кучера, который в то время был депутатом Киевсовета.

Именно компания Edelburg Development реализует рядом с указанными 0,52 га скандальный жилой комплекс "Подол Град Винтаж".