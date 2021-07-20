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Скандальный суд повторно отменил ограничение высотности для строительства новой "свечки" на Подоле

Скандальный суд повторно отменил ограничение высотности для строительства новой

Окружной админсуд Киева во второй раз отменил ряд планировочных ограничений, касающихся охранных зон и границ исторических ареалов, для застройки участка на пересечении улиц Верхний Вал, Кожемяцкой и Вознесенского спуска в Киеве.

В прошлом году апелляция отменила аналогичное решение ОАСК, но застройщик вновь обратился в этот суд, но уже от имени другой компании, пишут Наші гроші.

В итоге ОАСК 6 июля повторно удовлетворил иск ООО "Стройкомпания Артфел" и отменил ряд условий, установленных в градостроительных требованиях и ограничениях (UEJ) для застройки указанного участка площадью 0,52 га.

Речь идет о пунктах, которые указывали, что участок находится в пределах Центрального исторического ареала, в археологической и ландшафтной охранных зонах, в пределах архитектурного и археологического заповедников и памятников.

Кроме того, эти пункты возлагали на застройщиков обязанность согласовать проектную документацию с Минкультом и получить заключение Института Археологии НАН Украины о наличии археологического культурного слоя и мер по его сохранению или исследованию.

ОАСК в апреле 2020 года уже отменял эти пункты ГУО. Однако в дальнейшем апелляционный суд решение ОАСК отменил и оставил иск без рассмотрения ввиду пропуска застройщиками сроков обращения в суд. Тогда с иском в суд обратились ПАО "Финансово-промышленная группа "Атика" и ООО "Феликсия".

Департамент градостроительства КГГА в суде 6 июля вновь указывал на пропуск срока на обращение в суд, ведь со времени выдачи ГУО прошло уже два года, а срок для подачи такого обращения составляет шесть месяцев. Впрочем, ОАСК пропуска срока не увидел, ссылаясь на то, что "Стройкомпания Артфел" экземпляр обжалуемых ГУО получила 15 января 2021 года, а в суд обратилась 23 апреля, то есть в пределах срока.

Как известно, в январе 2018 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА разрешил ПАО "ФПГ "Атика" и ООО "Феликсия" строительство бизнес-центра на пересечении улиц Верхний Вал, Кожемяцкой и Вознесенского спуска в Киеве с условной высотой от 26,5 до 73,5 м при максимально разрешенных 27 метрах в этом районе. Строительство запланировано на трех участках общей площадью 0,52 га. В июне Киевсовет возобновил аренду одного из них.

Скандальный суд повторно отменил ограничение высотности для строительства новой свечки на Подоле 01

В декабре 2018 года "Атика" и "Феликсия" заключили сс "Стройкомпании Артфел" договор о строительстве офисных зданий и бизнес-центра с подземным паркингом на пересечении ул. Верхний Вал, Кожемяцкой и Вознесенского спуска.

Владельцем 76% акций ПАО "ФПГ "Атика" является ООО" Украинские научно-производственное коммерческое предприятие "Атика", принадлежащее бывшему заместителю руководителя Государственного управления делами Евгению Сарнацкому. Он получил эту должность в июне 2014 года, когда ГУД возглавил Сергей Березенко, который в дальнейшем в 2015-2019 годах был заместителем председателя фракции Блока Петра Порошенко.

Уволен Сарнацкий был после президентских выборов в июне 2019 года.

Учредителем ООО "Феликсия" является кипрская фирма "Сантарио Холдингз Лимитед". Согласно госреестру юрлиц, ее бенефициарным владельцем является Виталий Вайнштейн – это бывший помощник нардепа от БПП Александра Грановского.

Собственниками ООО "Стройкомпания Артфел" является ООО "ПИАФ" ТМ" и ООО "Межрегиональный Инвест Союз". Владельцем последнего является компания "Районел Лимитед" с Маршалловых островов, конечным владельцем которой указан Дмитрий Адамовский, сын киевского бизнесмена Андрея Адамовского, причастного к крупнейшему поставщику топлива для армии и железной дороги "Трейд коммодити".

В свою очередь владельцами "ПИАФ" ТМ" указаны Диана Левцова, Юлия Кучер и ПАО "ЗНКВИФ "Акула". Диана Левцова является женой Сергея Левцов – родственника Степана Черновецкого – они женаты на сестрах-двойняшках Диане и Жанне. Сергей Левцов является руководителем ООО "Эдельбург Девелопмент", с которой "Стройкомпания Артфел" имеет общую адрес (Киев, ул. Соломенская, 11) и телефон (0445945452).

ООО "Едельбург Девелопмент" до недавнего времени возглавлял экс-глава столичного Госархстройнадзора (2010-2014 годы) Сергей Кучер. Сергей Левцов в 2006-2008 годах был помощником Кучера, который в то время был депутатом Киевсовета.

Именно компания Edelburg Development реализует рядом с указанными 0,52 га скандальный жилой комплекс "Подол Град Винтаж".

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Джерело:  Наші гроші
Київ (4710) будівництво (2236) забудова (219) Окружний адмінсуд Києва (152)


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А вы чего ожидали? Это же украинский суд - самый честный, справедливый и главное - ну никак неподкупный!
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20.07.2021 20:38 Відповісти
Дело не в суде, а в изначальном решении КГГА. А не пора ли менять ее руководство?
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20.07.2021 20:59 Відповісти
Это так называемый "Волчий суд". Это единственный "суд" Украины где ни один судья не прошёл перерегистрацию а значит по закону все его решения должны быть не легитимными но кто у нас сейчас исполняет законы? Разве что враги бубочки для которых закон. Воо страна бл*дь ,судьи богуют и хрен что им сделаешь. Всех на х** открытым текстом посылают и продают страну в опт и розницу. В Мелитополе сегодня суд оправдал всю банду убивавшую "Сармата" а мазу за всех потянул один но думаю он не долго будет зону топтать,во первых он подпадает под тот ****ый закон Савченко который всё никак не отменят и по которому тысячи бандитов,убийц,педофилов и коррупционеров вышли на свободу и до сих пор продолжают выходить а это значит что тот "терпила" по сути уже отсидел 6 лет а ему дали 11,то есть уже можно подавать на УДО и сто процентов он по нему и выйдет через пару месяцев.
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20.07.2021 21:02 Відповісти

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