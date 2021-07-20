Минэнерго повысит план накопления угля к отопительному сезону на 1 миллион тонн

Министерство энергетики планирует новым графиком накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ предусмотреть увеличение его общих запасов на начало отопительного сезона 2021/2022 более чем на 1 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго в Facebook.

"Минэнерго подготовило проект обновленного графика накопления объемов угля на конец каждого месяца 2021 года на каждой станции. Проектом предусмотрено существенное увеличение общих запасов угля, которые должны быть накоплены на начало осенне-зимнего пертодан – на более 1 млн тонн", – сказано в сообщении.

По данным министерства, сейчас на складах имеется 1,22 млн тонн угля и более 16 млрд кубометров газа в ПХГ (из 17 млрд кубометров запланированных).

Согласно графику накопления угля на ТЭС и ТЭЦ на каждый месяц 2021 года от 18 декабря 2020 года, к октябрю общие запасы угля должны составлять 1,4 млн тонн. Таким образом, министерство планирует повысить уровень накопления угля ориентировочно на 72%, однако, как отметили в ведомстве, на сегодня обратились за предложениями к системному оператору НЭК "Укрэнерго", отмечает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем в Минэнерго сообщили, что с начала года государственные шахты добыли 3,3 млн тонн угля, что на 0,3 млн тонн (8,3%) меньше запланированного, но на 1,9 млн тонн выше аналогичного показателя прошлого года.

Согласно сообщению, оптимизация ремонтной кампании на атомных энергоблоках дала возможность сократить сроки ремонтов на 74,41 суток. По расчетам министерства, это позволило дополнительно выработать приблизительно 1599,83 млн кВт-ч электроэнергии.

Кроме того, оптимизация графиков дает возможность увеличить доступную мощность атомной генерации в холодную пору, отмечает министерство.

Согласно графику проведения ремонтов, в частности, отремонтировано 8 энергоблоков АЭС (54% существующих), еще четыре находятся в ремонте (ЗАЭС-5,6, ЮУАЭС-2 и ХАЭС-1. По ТЭС отремонтировано 23 энергоблока (чуть менее половины – 46%, семь – в ремонте. Также отремонтирована треть блоков ТЭЦ и 12% - ГЭС.

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", с 24 июня запасы угля на складах ТЭС сократились на 24% – до 1,05 млн тонн по состоянию на 19 июля.

В апреле Минэнерго Украины обновило план-график ремонтов и реконструкции оборудования электростанций энергогенерирующих компаний и теплоэнергоцентралей на 2021 год.

Согласно его приказу №69 от 19 апреля 2021 года, в частности, сокращены и перенесены сроки ремонта блока №2 Запорожской АЭС, чтобы он смог работать на протяжении следующей зимы. Также перенесено с ноября на август начало ремонта блока №1 Южно-Украинской АЭС.

Ранее в Минэнерго отмечали, что оптимизация графика ремонтов энергоблоков предотвратит дефицита ресурса, в частности, путем увеличения доступной мощности НАЭК "Энергоатом" в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Что касается начала прошлого отопительного сезона, то для сравнения запасы природного газа в ПХГ Украины по состоянию на 17 октября 2020 года достигли 28,43 млрд кубометров, или 91,9% их общей проектной емкости.

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 19 октября составляли 2,62 млн тонн, что вдвое больше, чем на аналогичную дату 2019 года (1,33 млн тонн).

Возглавлявшая тогда Минэнерго Ольга Буславец отмечала, что запасы топлива рекордные. По ее словам, угля почти в три раза больше, чем предусмотрено нормативными документами, запасы газа составляют 28 млрд кубометров при утвержденных правительством нормативах в 17 млрд кубометров.

Вместе с тем задержки с ремонтами энергоблоков АЭС и, как следствие, повышенная нагрузка на ТЭС, приведшая к исчерпанию запасов угля, задержки с его поставками, а также повышенная аварийность ТЭС на фоне роста энергопотребления в связи с погодными условиями привели к значительному дефициту электроэнергии во время ОЗП/2020-2021 и в некоторые периоды - к угрозе отключения потребителей.