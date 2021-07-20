Власти отказались от реконструкции аэропорта в Мариуполе, вместо него построят новый

Мариупольский региональный аэропорт будет построен на стыке двух областей – Донецкой и Запорожской, и соответствующее решение уже принято.

Об этом рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает 0629.com.ua.

Ранее сообщалось, что Мариуполь начнет ремонт старого аэропорта. Однако последние совещания в Офисе президента с участием Министерства инфраструктуры завершились сменой концепции.

Как пояснил Бойченко, изменение в локации связано с вопросами безопасности.

"Мы спросили у нашей службы безопасности полетов, если 42 км от линии разграничения с оккупированной территорией это мало, то сколько – не мало? Оказалось, документа никакого нет. И тогда я предложил: Мариуполь теперь расширился до Мариупольского района. Покажите точку на карте, где строить аэропорт будет безопасно? И предложил стык двух областей – Запорожской и Донецкой, где-то в районе Бердянска. Аэропорт в том месте даст толчок к развитию сразу двум регионам. И эта идея была всецело поддержана и министерством, и президентом", – рассказал Бойченко.

По его словам, сейчас рассматриваются две локации для будущего строительства – Мангуш и Стародубовка. Мариуполь будет настаивать, чтобы аэропорт строился в Мангуше.

В настоящее время идет согласование локации, после чего год примерно займет процедура отведения земли под будущее строительство. После этого начнется строительство.

Проектирование не займет много времени, поскольку, по словам Бойченко, мариупольский аэропорт будет построен по уже реализованному проекту запорожского аэропорта. Нужно будет сделать лишь привязку к местности.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию аэропорта "Мариуполь" нужно потратить 1,5 млрд грн, чтобы он мог принимать гражданские самолеты.

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, для Донецкой и Луганской областей построят новый аэропорт. Главные аэропорты в областных центрах Донбасса были полностью уничтожены в ходе боевых действий в 2014 году. Сохранилась инфраструктура аэропорта "Мариуполь", однако садить самолеты здесь небезопасно, сказал тогда Зеленский.