Убытки транспортной сферы Германии от рекордных наводнений оценили в 2 миллиарда евро

Убытки в транспортной сфере, причиненные разрушительным наводнением в Германии, могут составлять до 2 миллиардов евро.

Согласно предварительным оценкам Федерального министерства транспорта ФРГ, только на железной дороге они составляют около 1,3 млрд евро, передает Deutsche Welle.

По подсчетам министерства, предварительно 600 километров железнодорожного полотна разрушены или смыты, в пострадавших от стихийного бедствия районах разрушены и подтоплены многие здания вокзалов.

Убытки на дорогах и дорогах достигают нескольких сотен миллионов евро, пишет издание Bild со ссылкой на внутренние оценки министерства.

Кроме того, в районах наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северной Рейн-Вестфалии необходимо как можно быстрее, кроме железной дороги, восстановить мосты, автомагистрали и башни мобильной связи.

Согласно документу министерства, в кризисных регионах в кратчайшие сроки за счет федерального правительства могут быть построены 300 временных мостов. Кроме того, для обеспечения бесперебойного железнодорожного сообщения вспомогательные мосты построит концерн Deutsche Bahn.

Во время визита 20 июля в город Бад Мюнстерайфель, который наиболее пострадал от катастрофы, канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что пострадавшим будет оказана "немедленная помощь".

Ожидается, что уже на заседании 21 июля правительство примет программу финансовой помощи пострадавшим районам. При этом речь идет о "немедленной помощи без бюрократии", подчеркнула Меркель.

"Мы сделаем все возможное, чтобы она действительно поступила быстро", – сказала канцлер.

Помощь будет оказываться также из бюджетов федеральных земель, которые должны принять соответствующие решения в ближайшие дни.