Украинский лоукостер Bees Airline получил права на полеты в Саудовскую Аравию и Бахрейн

Новый украинский лоукостер Bees Airline получил в Госавиаслужбе Украины права на полеты в Саудовскую Аравию и Бахрейн.

19 июля регулятор разрешил авиакомпании запустить с 26 июля чартерные рейсы из Киева в портовый город Даммам на берегу Персидского залива в Саудовской Аравии и расположенный рядом Бахрейн, передает avianews.com.

На обоих маршрутах максимальная частота полетов не может превышать одного раза в неделю.

Гендиректор Bees Airline Евгений Хайнацкий сообщил, что сейчас авиакомпания ведет переговоры с заказчиком рейсов.

"В случае подписания контракта начнем выполнять полеты. Это чартерные рейсы, поэтому дата начала зависит от готовности заказчика", - отметил Хайнацкий.

Он также уточнил, что пока речь идет о въездном туризме из стран Персидского залива в Украину. Граждане Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравия с 2020 года по решению президента Украины Владимира Зеленского могут въезжать в Украину на срок до 90 дней без получения визы. При этом в условиях пандемии единственным требованием к ним является наличие медицинской страховки и сертификата о вакцинации от коронавируса или тестировании на COVID-19.

Ранее сразу пять маршрутов в Украину запустил лоукостер из Саудовской Аравии Flynas. Авиакомпания уже летает в Киев, Львов и может запустить рейсы в Одессу.

Украинский лоукостер SkyUp открыл продажи билетов сразу на четыре направления из Киева и Львова в Саудовскую Аравию.

Интерес подданных Саудовской Аравии к поездкам в Украину можно объяснить тем, что здесь не так жарко, есть разнообразная природа и сравнительно низкие цены на фоне закрытых границ стран Евросоюза для иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что лоукостер Bees Airline 19 июня получил четвертый самолет в свой флот. Им стал 189-местный Boeing 737-800 с бортовым номером UR-UBD, который выпущен в 2009 году.

Лоукостер начал перевозки пассажиров в марте 2021 года. Сейчас он совершает регулярные и чартерные рейсы из Киева, Львова, Одессы, Херсона и Харькова. Флот включает четыре 189-местных Boeing 737-800, которые выпущены в 2009-2010 годах.