Вылов рыбы в Черном море упал с начала года на 37%, – Госрыбагентство

Вылов рыбы и водных биоресурсов на рыбохозяйственных водных объектах и континентальном шельфе Украины в первом полугодии 2021 года сократился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,86 тыс. тонн.

Согласно отчету Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства, вылов рыбы и других биоресурсов в Черном море за указанный период сократился на 37,2% – до 1,59 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

В то же время в Азовском море вылов рыбы и биоресурсов вырос на четверть – до 1,11 тыс. тонн.

Вылов рыбы во внутренних водоемах за указанный период вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,16 тыс. тонн, в том числе в водохранилищах Днепра составил 1,83 тыс. тонн (на уровне января-июня 2020 года), в понизовьях Днепра вылов составил 0,52 тыс. тонн (-27,8%). На реке Дунай вылов рыбы вырос на 72% – до 0,43 тыс. тонн, в Днепровско-Бугской эстуарной системе – на 14%, до 0,31 тыс. тонн.

По данным Госрыбагентства, вылов рыбы и водных биоресурсов на водохранилищах Днепра в первом полугодии 2021 года на Кременчугском водохранилище составил 0,74 тыс. тонн (+44%), Каховском – 0,51 тыс. тонн (+13%), Каменском – 0,27 тыс. тонн (-24,6%), Днепровском – 0,13 тыс. тонн (-46,8%), Каневском – 0,12 тыс. тонн (-6,9%).