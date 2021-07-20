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Новини
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Германия будет требовать от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет, – Bloomberg

Германия будет требовать от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет, – Bloomberg

Власти Гармании будут готовы использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления на срок до 10 лет договоренностей о транзите газа из РФ через Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект соглашения между Германией и США по поводу "Северного потока-2", передает Интерфакс-Украина.

"Соглашение будет предусматривать, что ФРГ обязуется использовать свои рычаги давления, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет. Нынешнее соглашение истекает в 2024 году", – отмечает агентство.

Кроме того, в проекте говорится, что Германия назначит спецпосланника, задачей которого будет развитие двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики. Этому чиновнику для выполнения подобных задач предоставят фонд в размере $70 млн.

Как отмечает Bloomberg, США и ФРГ будут стремиться привлечь инвестиции в специальный фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергоресурсы. Цель – собрать до $1 млрд для этого фонда. ФРГ, со своей стороны, будет готова перечислить $175 млн.

Проект соглашения между Германией и США по поводу "Северного потока-2" также предусматривает, что власти Германии будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", – пишет агентство.

В проекте документа также отмечается, что Германия будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС.

"В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", – сообщает агентство.

Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Вашингтоне, формулировки в соглашении выбраны намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России "дорожную карту" возможного ответа на "какое бы то ни было зловредное поведение".

Источник не исключает, что возможной ответной мерой может стать ограничение поставок газа в ФРГ из России.

Читайте также: Меркель пригрозила России активными действиями в случае отказа от транзита газа через Украину

В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры и затронули на них тему "Северного потока-2". Байден заявил, что выразил Меркель опасения по поводу проекта "Северный поток-2", и в целом лидеры согласились, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны. Меркель со своей стороны заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину. Она предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

Как сообщалось, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники отмечало, что Соединенные Штаты Америки и Германия в скором времени объявят о соглашении по урегулированию их спора относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Соглашение, в частности, предотвращает возобновление отмененных санкций США против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора. Сделка также будет включать в себя обязательства обеих сторон по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины.

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7984) газопровід (1181) Газпром (2560) Німеччина (1892) США (4973) Північний потік (1084)


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Топ коментарі
+9
А что война идет не слышали? Куда туризм на разрушенные и вывезенные в росию заводы, или в Крым с Донбассом где гражданским росийское зверье глаза выкалывает и кишки выпускает, еще и гражданские самолеты сбивает.
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20.07.2021 20:07 Відповісти
+7
Знаем мы уже этих "требовальщиков" голосновных...!!!
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20.07.2021 20:36 Відповісти
+5
опять развели как туземцев
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20.07.2021 21:31 Відповісти
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А что война идет не слышали? Куда туризм на разрушенные и вывезенные в росию заводы, или в Крым с Донбассом где гражданским росийское зверье глаза выкалывает и кишки выпускает, еще и гражданские самолеты сбивает.
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20.07.2021 20:07 Відповісти
Знаем мы уже этих "требовальщиков" голосновных...!!!
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20.07.2021 20:36 Відповісти
Путлер строил этот поток, чтобы нагнуть экономически Украину, поставить ее в зависимость, давить и диктовать свои условия Украине. А теперь оно вот так вот просто возьмет и согласится на продление транзита газа через Украину на 10 лет? - Очень маловероятно.
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21.07.2021 15:52 Відповісти
опять развели как туземцев
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20.07.2021 21:31 Відповісти
Вони могли просто мовчати і не висувати ніяких вимог. Звичайно потім би отримали проблеми від рф, але для них це терези де на одній чаші ріст їх економіки на іншій агресія рф в регіоні.
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21.07.2021 00:46 Відповісти
а потім диверсія-аварія на газпроводі... і: ми ж хотіли
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21.07.2021 00:29 Відповісти
10 лет??! это что за микробный срок для страны?!! как вступление в ЕС или в НАТО - так лет 20 нужно! как аренду в севастополе для флота РФ так на 50 лет "брали" пока и вовсе не оттяпаливесь крым! цензурных слов просто нет!
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21.07.2021 01:22 Відповісти
Байден всё...Мюнхен 2.0:
троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина:
https://youtu.be/0MnXtRVxubE -Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым
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21.07.2021 04:38 Відповісти
а можно не тягать сюда вскукареки моцкалоидного крота?
спасибо заранее
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21.07.2021 11:06 Відповісти
В анналах истории музыкальной академии Германии таки нашли пьесу для фортепьяно одним пальцем.
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21.07.2021 04:48 Відповісти
21-вым? и тут зюзя сплогиатничал....
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21.07.2021 11:50 Відповісти
А еще Меркель пообещала дать Зеленскому парабеллум.
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21.07.2021 08:02 Відповісти
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21.07.2021 17:15 Відповісти
надо вначале заключать соглашение по поводу транзита через Украину, а потом вводить в строй СП-2, а то нас, как обычно, мягко говоря, "обманут"
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21.07.2021 08:13 Відповісти
Это да: "обязуется использовать свои рычаги давления". - это трэш!
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21.07.2021 08:46 Відповісти
Будет, будет... а не получится, ну штош, мы же требовали..
Уроды лицемерные!
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21.07.2021 08:18 Відповісти
Да они продлят транзит еще на 10 лет
Правда не сказали обьемы
Они бкдут такие что мы сами откажемся от транзита
Из-за ,, псевдо патриотизма,,страна потеряла миллиарды долларов
И так во всем :
Транспотировка грузав
Изготовление компрессоров для гтс
И многое другое
Мир живет по принцыпу : дружба-тдружбой
а денежки порознь или дружба любит счет
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21.07.2021 09:15 Відповісти
Какой псевдопатриотизм Макака?Понавыбирали евреев теперь Патриоты ему мешают!
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21.07.2021 10:09 Відповісти
Конечно продлят, и громогласно об этом заявят. Но вот обязательные объёмы фиксировать не станут, т.к. Нафтогаз уже будет не в том положении, чтобы ставить свои условия. Ну и будут прокачивать 10-15 ярдов в год. Это же не нарушение договора ? Нет. Транзит есть ? Есть. А что ТАКОЙ транзит будет уже петлёй на шее для Украины, себе в убыток, так это немцев мало волнует. И пуйло уже довольный потирает свои маленькие ручонки...
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21.07.2021 10:44 Відповісти
Не буде транзиту. Вже скорочують персонал, закривають газоперекачувальні станції.
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21.07.2021 10:01 Відповісти
сам працюю в ОГТС
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21.07.2021 10:30 Відповісти
Кіповець, 12000
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21.07.2021 11:28 Відповісти
Как малые дети.
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21.07.2021 10:32 Відповісти
"формулювання навмисно зробили розмитим, щоб Росія не знала, на які кроки піде Німеччина у відповідь на її ворожі дії" щоб Німеччина могла не вживати ніяких заходів у відповідь на ворожі дії росії проти України.

Агентство Bloomberg отримало попередній варіант тексту угоди, яку, як очікується, буде ухвалено найближчими днями.
За даними Bloomberg, в тексті документа буде сказано про те, що Німеччина вживе заходів і закликатиме зробити те саме на рівні ЄС, якщо Росія спробує використати газ як зброю або піде на агресію проти України.
Американський високопосадовець сказав Bloomberg, що формулювання навмисно зробили розмитим, щоб Росія не знала, на які кроки піде Німеччина у відповідь на її ворожі дії. Такі заходи можуть включати обмеження експорту енергоносіїв з Росії або обмеження поставок газу з Росії до Німеччини.
https://biz.nv.ua/ukr/economics/pivnichniy-potik-2-bloomberg-diznalos-podrobici-ugodi-mizh-ssha-i-nimechchinoyu-ostanni-novini-50172596.html
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21.07.2021 11:14 Відповісти
Можлива угода між США і Німеччиною щодо завершення будівництва https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pivnichniy-potik-2-ssha-ta-nimechchina-ogolosyat-pro-ugodu-ostanni-novini-50172630.html Північного потоку-2 стане геополітичною перемогою Путіна на покоління вперед і катастрофою для Сполучених Штатів та їхніх союзників. Про це йдеться у заяві сенатора-республіканця від штату Техас Теда Круза, https://www.cruz.senate.gov/?p=press_release&id=5946 опублікованому на його сайті .

«Президент Байден кидає виклик законам США і повністю здався Путіну. Диктатори як і раніше будуть пожинати мільярди від подарунка Байдена, а Європа як і раніше буде піддаватися російському енергетичному шантажу», - заявив сенатор.
Тед Круз, член сенатського комітету з міжнародних відносин, завжди був послідовним противником будівництва Північного потоку-2. На початку липня він заблокував кілька ключових призначень у Держдепі, https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pivnichniy-potik-2-ted-kruz-blokuye-priznachennya-v-derzhdepi-ta-vimagaye-sankciy-ostanni-novini-50169180.html вимагаючи від адміністрації Байдена запровадити санкції проти Північного потоку-2 .
У червні 2020 року Круз був одним із співавторів законопроєкту про додаткові санкції проти Північного потоку-2.
Напередодні Reuters повідомило про те, що https://biz.nv.ua/ukr/economics/pivnichniy-potik-2-ssha-i-nimechchina-blizki-do-ugodi-shchodo-gazoprovodu-reuters-ostanni-novini-50172377.html США і Німеччина найближчим часом оголосять про угоду з питання Північного потоку-2 . За даними агентства, угода не дозволить поновити скасовані санкції США проти компанії Nord Stream 2 AG, а також гарантує збільшення інвестицій обох країн, спрямованих на підтримку енергоефективності та енергобезпеки України.
Офіційно повідомлялось, що президент Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі 15 липня https://biz.nv.ua/ukr/economics/pivnichniy-potik-2-pro-shcho-govorili-merkel-i-bayden-novini-ukrajini-50171820.html не змогли усунути розбіжності з приводу російського газопроводу Північний потік-2 , але погодились, що Росії не можна дозволяти використовувати енергоресурси як зброю для тиску на своїх сусідів.

https://biz.nv.ua/ukr/economics/pivnichniy-potik-2-senator-ted-kruz-zrobiv-zhorstku-zayavu-pro-zdachu-baydenom-interesiv-ssha-putinu-50172647.html
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21.07.2021 11:16 Відповісти
Дядя, ти дурак?
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21.07.2021 13:42 Відповісти
До дупи Ваші гарантії!
Через пів-року після їх підписання запоребрики проведуть спецоперацію по підриву Української частки газогону, і в результаті всі поставки газу будуть іти по російським газопроводам. Ще й штрафні санкції накладуть на Україну через неможливість виконувати Договір.
І це повністю впишеться в парадигму московської тези про те, що Україні не відбулась як Держава, отже може існувати тільки в союзі з Московією.
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21.07.2021 11:16 Відповісти
Не обов'язково по підриву української частини газогону. Вони можуть офіційно зупинити ділянку на своїй території поблизу кордонів з Україною на ремонт, як це було з турецьким потоком цієї весни, і не відомо чи його вже запустили, а чи досі ремонтують. А можуть і в себе щось там зірвати, звинувативши бєндєровцев.
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21.07.2021 13:27 Відповісти
Справа в тому, що найвирогідніше, як і зараз, в Контракті буде пункт накшталт "Качай або плати", і в такому випадку їм буде невигідно підривати або довго ремонтувати свою ділянку газопроводу.
Простіше і дешевше найняти місцевих гнид, які за пару десятків тисяч доларів зроблять все за них.
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21.07.2021 14:08 Відповісти
Ну так... а якщо Росія порушить угоду - висловлять чергове "глибоке занепокоєння" або "дуже велике занепокоєння"
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21.07.2021 11:29 Відповісти
"собрать до $1 млрд для этого фонда. ФРГ, со своей стороны, будет готова перечислить $175 млн".


Обсяг транспортування російського газу через Україну у 2011 році склав 104 мільярди кубів газу, в 2019-му майже 90, у 2020 році 55,8 млрд кубів газу на суму $2,11 млрд.

Бюджет України отримує як мінімум 2 млрд доларів щорічно, а хитрожопі фріци готові одноразово перерахувати на фонд, який самі створять аж $175 млн.
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21.07.2021 11:40 Відповісти
как можно верить етой продажной проститутке
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21.07.2021 13:22 Відповісти
Убедилимь мы ес нужны
Мить попы старикам работать на конвеерах убирать клубнику
Вообщим образованная рабсила
Вот вам мы в европе /оказалось в одном месте /
Уровень жизни/первое место с конца/
Все угробили
Даже ''липучки '' для ловли мух везем /китай польша /
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21.07.2021 14:48 Відповісти
Да ни хрена Германия не будет "требовать". Там сплошь и рядом путинферштейеры с запасными парашютами в набсоветах разных нефте- и газодобывающих компаниях, банках и т. п. Немцы уже не те, что во времена Аденауэра или, хотя бы, Коля.
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21.07.2021 14:57 Відповісти
Знаем мы эти чистые энергоресурсы. Германия вон старается, только от газка из мокшании отказаться не может
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21.07.2021 15:35 Відповісти
П-г на транзит. Немцы должны присоединиться к американцам когда последние небо прикроют когда Путин полезет.
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21.07.2021 15:58 Відповісти
я думав ви - німці , а ви не німці
ви гниди продажні, смоктуни у фуйла, дешеві
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21.07.2021 16:08 Відповісти
Шлюха рассказала, как будет бороться с проституцией...
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21.07.2021 16:51 Відповісти
И как, интересно, немцы будут требовать?
Выразят обеспокоенность?
Топнут ножкой?
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21.07.2021 18:00 Відповісти

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