Германия будет требовать от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет, – Bloomberg
Власти Гармании будут готовы использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления на срок до 10 лет договоренностей о транзите газа из РФ через Украину.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект соглашения между Германией и США по поводу "Северного потока-2", передает Интерфакс-Украина.
"Соглашение будет предусматривать, что ФРГ обязуется использовать свои рычаги давления, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет. Нынешнее соглашение истекает в 2024 году", – отмечает агентство.
Кроме того, в проекте говорится, что Германия назначит спецпосланника, задачей которого будет развитие двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики. Этому чиновнику для выполнения подобных задач предоставят фонд в размере $70 млн.
Как отмечает Bloomberg, США и ФРГ будут стремиться привлечь инвестиции в специальный фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергоресурсы. Цель – собрать до $1 млрд для этого фонда. ФРГ, со своей стороны, будет готова перечислить $175 млн.
Проект соглашения между Германией и США по поводу "Северного потока-2" также предусматривает, что власти Германии будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.
"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", – пишет агентство.
В проекте документа также отмечается, что Германия будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС.
"В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", – сообщает агентство.
Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Вашингтоне, формулировки в соглашении выбраны намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России "дорожную карту" возможного ответа на "какое бы то ни было зловредное поведение".
Источник не исключает, что возможной ответной мерой может стать ограничение поставок газа в ФРГ из России.
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В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.
На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры и затронули на них тему "Северного потока-2". Байден заявил, что выразил Меркель опасения по поводу проекта "Северный поток-2", и в целом лидеры согласились, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны. Меркель со своей стороны заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину. Она предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".
Как сообщалось, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники отмечало, что Соединенные Штаты Америки и Германия в скором времени объявят о соглашении по урегулированию их спора относительно российского газопровода "Северный поток-2".
Соглашение, в частности, предотвращает возобновление отмененных санкций США против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора. Сделка также будет включать в себя обязательства обеих сторон по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины.
Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.
Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.
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троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина:
https://youtu.be/0MnXtRVxubE -Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым
спасибо заранее
Уроды лицемерные!
Правда не сказали обьемы
Они бкдут такие что мы сами откажемся от транзита
Из-за ,, псевдо патриотизма,,страна потеряла миллиарды долларов
И так во всем :
Транспотировка грузав
Изготовление компрессоров для гтс
И многое другое
Мир живет по принцыпу : дружба-тдружбой
а денежки порознь или дружба любит счет
щоб Росія не знала, на які кроки піде Німеччина у відповідь на її ворожі дії"щоб Німеччина могла не вживати ніяких заходів у відповідь на ворожі дії росії проти України.
Агентство Bloomberg отримало попередній варіант тексту угоди, яку, як очікується, буде ухвалено найближчими днями.
За даними Bloomberg, в тексті документа буде сказано про те, що Німеччина вживе заходів і закликатиме зробити те саме на рівні ЄС, якщо Росія спробує використати газ як зброю або піде на агресію проти України.
Американський високопосадовець сказав Bloomberg, що формулювання навмисно зробили розмитим, щоб Росія не знала, на які кроки піде Німеччина у відповідь на її ворожі дії. Такі заходи можуть включати обмеження експорту енергоносіїв з Росії або обмеження поставок газу з Росії до Німеччини.
https://biz.nv.ua/ukr/economics/pivnichniy-potik-2-bloomberg-diznalos-podrobici-ugodi-mizh-ssha-i-nimechchinoyu-ostanni-novini-50172596.html
«Президент Байден кидає виклик законам США і повністю здався Путіну. Диктатори як і раніше будуть пожинати мільярди від подарунка Байдена, а Європа як і раніше буде піддаватися російському енергетичному шантажу», - заявив сенатор.
Тед Круз, член сенатського комітету з міжнародних відносин, завжди був послідовним противником будівництва Північного потоку-2. На початку липня він заблокував кілька ключових призначень у Держдепі, https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pivnichniy-potik-2-ted-kruz-blokuye-priznachennya-v-derzhdepi-ta-vimagaye-sankciy-ostanni-novini-50169180.html вимагаючи від адміністрації Байдена запровадити санкції проти Північного потоку-2 .
У червні 2020 року Круз був одним із співавторів законопроєкту про додаткові санкції проти Північного потоку-2.
Напередодні Reuters повідомило про те, що https://biz.nv.ua/ukr/economics/pivnichniy-potik-2-ssha-i-nimechchina-blizki-do-ugodi-shchodo-gazoprovodu-reuters-ostanni-novini-50172377.html США і Німеччина найближчим часом оголосять про угоду з питання Північного потоку-2 . За даними агентства, угода не дозволить поновити скасовані санкції США проти компанії Nord Stream 2 AG, а також гарантує збільшення інвестицій обох країн, спрямованих на підтримку енергоефективності та енергобезпеки України.
Офіційно повідомлялось, що президент Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі 15 липня https://biz.nv.ua/ukr/economics/pivnichniy-potik-2-pro-shcho-govorili-merkel-i-bayden-novini-ukrajini-50171820.html не змогли усунути розбіжності з приводу російського газопроводу Північний потік-2 , але погодились, що Росії не можна дозволяти використовувати енергоресурси як зброю для тиску на своїх сусідів.
https://biz.nv.ua/ukr/economics/pivnichniy-potik-2-senator-ted-kruz-zrobiv-zhorstku-zayavu-pro-zdachu-baydenom-interesiv-ssha-putinu-50172647.html
Через пів-року після їх підписання запоребрики проведуть спецоперацію по підриву Української частки газогону, і в результаті всі поставки газу будуть іти по російським газопроводам. Ще й штрафні санкції накладуть на Україну через неможливість виконувати Договір.
І це повністю впишеться в парадигму московської тези про те, що Україні не відбулась як Держава, отже може існувати тільки в союзі з Московією.
Простіше і дешевше найняти місцевих гнид, які за пару десятків тисяч доларів зроблять все за них.
Обсяг транспортування російського газу через Україну у 2011 році склав 104 мільярди кубів газу, в 2019-му майже 90, у 2020 році 55,8 млрд кубів газу на суму $2,11 млрд.
Бюджет України отримує як мінімум 2 млрд доларів щорічно, а хитрожопі фріци готові одноразово перерахувати на фонд, який самі створять аж $175 млн.
Мить попы старикам работать на конвеерах убирать клубнику
Вообщим образованная рабсила
Вот вам мы в европе /оказалось в одном месте /
Уровень жизни/первое место с конца/
Все угробили
Даже ''липучки '' для ловли мух везем /китай польша /
ви гниди продажні, смоктуни у фуйла, дешеві
Выразят обеспокоенность?
Топнут ножкой?