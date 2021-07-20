Германия будет требовать от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет, – Bloomberg

Власти Гармании будут готовы использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления на срок до 10 лет договоренностей о транзите газа из РФ через Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект соглашения между Германией и США по поводу "Северного потока-2", передает Интерфакс-Украина.

"Соглашение будет предусматривать, что ФРГ обязуется использовать свои рычаги давления, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет. Нынешнее соглашение истекает в 2024 году", – отмечает агентство.

Кроме того, в проекте говорится, что Германия назначит спецпосланника, задачей которого будет развитие двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики. Этому чиновнику для выполнения подобных задач предоставят фонд в размере $70 млн.

Как отмечает Bloomberg, США и ФРГ будут стремиться привлечь инвестиции в специальный фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергоресурсы. Цель – собрать до $1 млрд для этого фонда. ФРГ, со своей стороны, будет готова перечислить $175 млн.

Проект соглашения между Германией и США по поводу "Северного потока-2" также предусматривает, что власти Германии будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", – пишет агентство.

В проекте документа также отмечается, что Германия будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС.

"В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", – сообщает агентство.

Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Вашингтоне, формулировки в соглашении выбраны намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России "дорожную карту" возможного ответа на "какое бы то ни было зловредное поведение".

Источник не исключает, что возможной ответной мерой может стать ограничение поставок газа в ФРГ из России.

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В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры и затронули на них тему "Северного потока-2". Байден заявил, что выразил Меркель опасения по поводу проекта "Северный поток-2", и в целом лидеры согласились, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны. Меркель со своей стороны заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину. Она предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

Как сообщалось, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники отмечало, что Соединенные Штаты Америки и Германия в скором времени объявят о соглашении по урегулированию их спора относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Соглашение, в частности, предотвращает возобновление отмененных санкций США против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора. Сделка также будет включать в себя обязательства обеих сторон по увеличению инвестиций в энергетический сектор Украины.

Напомним, в начале июня российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.