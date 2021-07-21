Минкульт в этом году проведет исследование для изучения туристических потоков

Министерство культуры и информационной политики проведет в 2021 году большое социологическое исследование по изучению объема туристических потоков, которое поможет через два года запустить сателлитный счет туризма в Украине.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время презентации Коммуникационной стратегии продвижения Украины как популярного направления для иностранных туристов, передает Укринформ.

"Мы с ГАРТ (Государственным агентством развития туризма) фактически с прошлого года начали перезапуск индустрии туризма в Украине. Потому что не секрет, что на протяжении многих лет к туризму в этой стране относились по остаточному принципу, сфера туризма перекочевывала из одних ведомств в другие, финансирования как такового не было. О том, как на самом деле относились к сфере туризма, говорит тот факт, что у нас до сих пор нет туристического сателлитного счета. Это означает, что мы не можем посчитать, насколько весомым является вклад туризма в ВВП", – сказал Ткаченко.

В то же время он отметил, что в таких странах, как Грузия или Германия, вклад туризма в ВВП – 8% или 9%, и это чрезвычайно много.

"Я специально привел страну, близкую к нам, Грузию и продвинутую Германию для того, чтобы было понятно, что в таких разных странах вклад туризма чрезвычайно велик. Для того, чтобы мы могли запустить в течение ближайших двух лет сателлитный счет, мы в этом году начинаем большое социологическое исследование для того, чтобы можно было понять, кто на самом деле в Украину въезжает. Не только те, кто пересекает границу в Молдове или в Польше, но те, кто на самом деле являются туристами и приезжают в Украину посмотреть, и кто путешествует, собственно, в самой Украине", – отметил министр.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров разработал законопроект, необходимый для развития сельского туризма в Украине.