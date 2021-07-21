В Днепре злоумышленники присвоили 4,5 миллиона кредита ЕБРР на ремонт детсадов и школы

Под руководством Днепропетровской областной прокуратуры шести участникам организованной группировки сообщили о подозрении в присвоении 4,5 млн грн кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, между Днепровским городским советом и ЕБРР заключен кредитный договор о выделении средств на реализацию инвестиционной программы по повышению энергоэффективности в бюджетных учреждениях города.

По результатам международного тендера генеральным подрядчиком определено азербайджанскую компанию, которая действует на территории Украины через зарегистрированное открытое акционерное общество.

"Установлено, что глава представительства этого акционерного общества, директор коммунального предприятия, директор ООО, физическое лицо-предприниматель и еще двое граждан, действуя в составе организованной группы, в период с августа 2019 года по февраль 2020 года завладели бюджетными средствами, выделенными на выполнение ремонтных работ в двух детских садах и школе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые внесли ложные сведения в акты выполненных работ, в результате чего получили "лишние" средства в сумме более 4,5 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств и служебном подлоге.