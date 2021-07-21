Франция ввела обязательный "санитарный пропуск" для посещения культурных и спортивных мероприятий

С 21 июля во французские кинотеатры, музеи, театры, на стадионы и ярмарки, в выставочные салоны, а также на любые культурные, спортивные, праздничные мероприятия с числом участников более 50 человек можно попасть только при наличии так называемого "санитарного пропуска".

Как сообщает RFI, новый декрет правительства, расширяющий применение "антиковидного" пропуска, опубликован 20 июля, передает Европейская правда.

"Санитарный пропуск" должен содержать информацию или о полной вакцинации против COVID-19, или о свежем отрицательном тесте на коронавирус, или же о перенесенном заболевании.

"Пропускная система" вводится также для всех культурных и досуговых мероприятиях, проходящих в "общественных местах".

Без пропуска нельзя будет отправиться в путешествие на круизном лайнере или зайти на экскурсию в какой-либо собор. Сертификат для входа в культовые здания не требуют только для присутствия на религиозных церемониях и службах.

В то же время ношение масок становится необязательным в местах коллективного проведения досуга, попадающих под "пропускную" систему.

20 июля парламент Франции приступил к обсуждению законопроекта, который должен еще больше расширить сферу применения "ковидного паспорта".

Сертификат предложено сделать обязательным для посещения кафе и ресторанов, крупных торговых центров, а также в транспорте – в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования.