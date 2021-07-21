Оператор ГТС предложил "Газпрому" дополнительные мощности для транзита газа в августе

"Оператор газотранспортной системы Украины" выставил на аукцион 27 июля дополнительные прерываемые транзитные мощности на август в объеме 63,7 млн куб. м в сутки.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform, передает Интерфакс-Украаина.

На RBP 19 июля прошел аукцион бронирования на август до 15 млн куб. м в сутки твердой транзитной мощности. Они были полностью выкуплены грузоотправителями.

В случае если аукцион на "твердые" (гарантированные) мощности проходит со стопроцентной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности (исполняются в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе – всего 124 млн куб. м в сутки. В июле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Отметим, ранее в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и на июль.

Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок СПГ; из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачка газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.