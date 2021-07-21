Украина планирует получить 13 миллионов доз вакцин против COVID-19 до конца лета, – Шмыгаль
Украина имеет договоренности о поставках 13 млн доз вакцин против COVID-19 до конца лета.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"На сейчас в Украине совершили почти 4,3 млн прививок: около 2,8 млн украинцев получили первую вакцину, 1,5 млн – полностью завершили вакцинацию. Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 млн вакцин", – сказал он.
Кроме того, глава правительства напомнил, что с 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации против COVID-19. В рамках последнего этапа все категории граждан, независимо от возраста и профессии, смогут получить вакцину. Для этого необходимо обратиться в центр вакцинации или прививочный пункт.
"В то же время для правительства остаются приоритетными такие группы, как медики, работники сферы образования, социальные работники, военные, люди пожилого возраста, а также те, у кого есть сопутствующие заболевания. Так как именно эти группы находятся в зоне наибольшего риска и больше всего уязвимы к COVID-19", – отметил Шмыгаль.
Напомним, 18 июля в Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса COVID-19, переданные США по инициативе COVAX.
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