Кабмин уволил трех заместителей министра обороны и двух замминистра из МВД

Кабинет министров уволил трех заместителей министра обороны и двух заместителей министра внутренних дел, включая первого замминистра.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 21 июля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.

В частности, из Министерства обороны уволены заместители министра Александр Миронюк, Игорь Старобинский и Игорь Халимон. Всего у министра обороны Андрея Тарана 8 заместителей.

Кроме того, Кабмин уволил Сергея Ярового с должности первого заместителя министра внутренних дел, а Татьяну Ковальчук – с должности заместителя министра МВД.

Как сообщалось, на минувшей неделе глава МВД Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности. Он возглавлял министерство с 22 февраля 2014 года. Уже на следующий день парламент отставку Авакова принял, а 16 июля назначил новым министром депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

По словам заместителя и близкого соратника Авакова Антона Геращенко, с предложением подать в отставку к министру обратился президент Владимир Зеленский. Он же и предложил кандидатуру нового главы МВД.

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