Кабмин разрешил потратить 100 миллионов на спортплощадки в парках в обход тендеров

Документом дополнен перечень мероприятий по подготовке и празднованию 30-летия Независимости Украины новым пунктом: "Проведение мероприятий в рамках реализации социального проекта "Активные парки – локации здоровой Украины".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 21 июля, по процедуре без обсуждения.

К выполнению указанного пункта планируется привлечь Всеукраинский центр физического здоровья "Спорт для всех" и центры физического здоровья "Спорт для всех" (по согласию).

Согласно пояснительной записке, проект постановления разработан Министерством молодежи и спорта по собственной инициативе.

Проектом предусмотрена организация локаций в более чем 1500 территориальных общинах, на которых будут оборудованы зоны активности (гимнастические стенки, турники, брусья, спортивные лавки), где каждый гражданин сможет с помощью QR-кода, размещенного на локации, получить комплекс упражнений при участии известных артистов, спортсменов, актеров и ведущих.

Согласно финансово-экономическим расчетам министерства, на реализацию проекта в 2021 году планируется потратить 100 млн грн из госбюджета, 12,75 млн грн из местных бюджетов и 7,5 млн из других источников. Кроме того, еще 64 млн грн на реализацию проекта планируется потратить из местных бюджетов и других источников в 2022-2024 годах.

Как сообщалось, 29 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается закупка в обход тендеров работ по сооружению Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а также по строительству инфраструктурных объектов на 5,3 млрд грн под видом подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости.

Кабинет министров уже внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров. При этом сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятий.