Николаевский морской порт сократил перевалку грузов за полгода на 17%

Николаевский морской порт в январе-июне 2021 года сократил перевалку грузов на 16,9% к аналогичному периоду 2020 года – до 11,93 млн тонн.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за указанный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 25,5% по сравнению с январем-июнем прошлого года – до 8,18 млн тонн, увеличил перевалку импортных – на 12,4%, до 3,17 млн тонн, транзитных – на 8,1%, до 113,98 тыс. тонн, каботажных – на 2,5%, до 467,56 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Николаевском морпорту за шесть месяцев 2021 года сократилась на 8,7% – до 1,67 млн тонн, сухих сыпучих грузов – на 19,7%, до 8,64 млн тонн, тарно-штучных – на 8,4%, до 1,63 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Николаевский морской порт в январе-мае 2021 года сократил перевалку грузов на 20,3% к аналогичному периоду 2020 года – до 10 млн тонн.

Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом.

Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.