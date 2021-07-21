Конституционный Суд признал незаконной конфискацию товаров при прохождении "зеленого коридора" на границе

Второй сенат Конституционного Суда Украины (КСУ) в среду, 21 июля, признал неконституционным конфискацию товаров при перемещении их через границу через "зеленый коридор".

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"По конституционной жалобе Одинцовой Елены Анатольевны относительно конституционности абзаца второго статьи 471 Таможенного кодекса Конституционный Суд принял решение о неконституционности оспоренного предписания Кодекса", – сказано в сообщении.

Абзац второй статьи 471 Таможенного кодекса предусматривает штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн) или конфискацию товаров в случае нарушения установленного порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля, то есть перемещение через таможенную границу Украины лицом, которое формой прохождения таможенного контроля избрало прохождение (проезд) через "зеленый коридор", товаров, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено.

В конституционной жалобе заявитель просил признать неконституционной ту часть санкции, которая касается применения к лицу, которое нарушило установленный Кодексом порядок таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля, взыскания в виде конфискации товаров, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством Украины.

Автор ходатайства считает, что оспариваемое положение абзаца второго части первой статьи 471 Кодекса, в части применения дополнительного взыскания в виде конфискации товаров, не соответствует Конституции, поскольку нарушает конституционный принцип верховенства права, а также гарантированные Конституцией права на: владение, пользования и распоряжения своей собственностью; незыблемость права частной собственности и запрет противоправного лишения права собственности; применение конфискации имущества исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.