Кабмин решил создать "Центры Индустрии 4.0" на базе индустриальных парков и вузов

Кабинет министров на заседании в среду, 21 июля, поддержал постановление о начале процесса создания в регионах "Центров Индустрии 4.0".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие центры будут создаваться на базе индустриальных и научных парков и университетов, сообщает пресс-служба правительства.

"Центры Индустрии 4.0" должны стать важным инструментом инновационного развития на региональном уровне и занять особое место в просветительском, научном и образовательном процессах. Именно для этого мы хотим привлекать украинские университеты, а также наладить сотрудничество с европейской сетью цифровых инновационных хабов и международными фондами", – отметил Шмыгаль.

По словам премьера, основною задачей "Центров Индустрии 4.0" станет это координация процесса внедрения и разработки перспективных технологий, подготовка соответствующих специалистов, формирование связей между бизнесом, который разрабатывает современные технологии, и производственными предприятиями.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, под подходом "Индустрия 4.0" подразумевается технологический подход, который предусматривает перевод материальных объектов на работу на основе современных информационных систем, интеграцию таких объектов в цифровые сети различного уровня, а также в национальные и международные цепочки создания добавочной стоимости товаров и услуг.

Авторы документа констатируют, что на сегодняшний день Украина существенно отстает от экономических развитых стран по уровню внедрения современных перспективных технологий в реальном секторе экономики. В частности, по данным Госстата, в 2019 году доля предприятий, которые отнесены к высокотехнологическому сектору перерабатывающей промышленности, в общей структуре добавочной стоимость по затратам производства сократилась до 1,2%, тогда как в 2016 году этот показатель составлял 1,9%.

Для решения этой проблемы предложено создание "Центров Индустрии 4.0" на базе заведений высшего образования, научных учреждений, научных и индустриальных парков в регионах.