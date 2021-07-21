"Ивано-Франковскгаз" за три года инвестировал в газораспределительную систему более 101 миллиона

В течение 2018-2020 годов АО "Ивано-Франковскгаз" инвестировало в газораспределительные сети области 101 млн грн. В 2021 году объем инвестиций составит 56,9 млн грн, хотя этих средств недостаточно для комплексного обновления газовых сетей Прикарпатья, потому как это в 5 раз меньше реальных потребностей.

Об этом говорится в сообщении компании.

Ежегодно объем инвестиций в газораспределительную систему Ивано-Франковской области определяется держрегулятом НКРЭКУ и предусматривается в тарифе. Ход выполнения работ и использования средств неуклонно контролируются регулятором.

Однако в течение многих десятилетий действующий тариф на распределение газа не позволяет осуществить полноценную модернизацию сетей. Комплексное обновление системы является важным не только с точки зрения безопасности, но и позволяет уменьшить расходы технологического газа, то есть в долгосрочной перспективе уменьшает нагрузку на потребителей газа.

"За последние три года АО "Ивано-Франковскгаз" осуществило реконструкцию 74,6 км газопроводов на сумму 37,6 млн грн. Зато для изменения динамики старения системы газоснабжения необходимо ежегодно проводить модернизацию газопроводов не менее 150 км", - рассказал технический директор АО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

С 2018 года произведена замена 93 устаревших шкафных газораспределительных пунктов на современные и надежные производства RGC Production на сумму 12,8 млн грн. Для повышения уровня надежности систем газоснабжения до конца года компания планирует заменить 73 ШГРП, которые обеспечивают стабильное давление в системе.

Средства из тарифа за распределение природного газа являются основным источником инвестиций АО "Ивано-Франковскгаз". Поэтому компания призывает потребителей своевременно оплачивать услуги. Это позволит выполнять в срок все запланированные мероприятия и обеспечивать стабильное и безаварийное газоснабжение для более 400 тыс. потребителей Прикарпатья.