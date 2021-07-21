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Вакцины CoronaVac и Moderna станут доступными для всех желающих в Киеве с 22 июля

Вакцины CoronaVac и Moderna станут доступными для всех желающих в Киеве с 22 июля

С 22 июля все желающие смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech и Spikevax Moderna.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Такая возможность будет доступна для жителей Киева, которые зарегистрируются на вакцинацию через сервис helsi.me и придут на прививку в Центр вакцинации против COVID-19 (МВЦ, проспект Броварской, 15), а с 23 июля - и в любой пункт прививок из тех, что развернутые на базе центров первичной медико-санитарной помощи всех без исключения районов столицы.

Записаться на прививку выбранной вакциной в Центре вакцинации против COVID-19 можно по ссылке.

Запись на прививку выбранной вакциной в пунктах, созданных на базе центров первичной медико-санитарной помощи.

Организованные коллективы (от 50 человек) могут записаться на прививку по телефону контакт-центра Минздрава: 0800 60 20 19. После обработки заявки им сообщат, когда приедет мобильная бригада.

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Джерело:  КГГА
вакцина (889) Київ (4714) коронавірус (3210)


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