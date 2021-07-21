Вакцины CoronaVac и Moderna станут доступными для всех желающих в Киеве с 22 июля
С 22 июля все желающие смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech и Spikevax Moderna.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Такая возможность будет доступна для жителей Киева, которые зарегистрируются на вакцинацию через сервис helsi.me и придут на прививку в Центр вакцинации против COVID-19 (МВЦ, проспект Броварской, 15), а с 23 июля - и в любой пункт прививок из тех, что развернутые на базе центров первичной медико-санитарной помощи всех без исключения районов столицы.
Записаться на прививку выбранной вакциной в Центре вакцинации против COVID-19 можно по ссылке.
Запись на прививку выбранной вакциной в пунктах, созданных на базе центров первичной медико-санитарной помощи.
Организованные коллективы (от 50 человек) могут записаться на прививку по телефону контакт-центра Минздрава: 0800 60 20 19. После обработки заявки им сообщат, когда приедет мобильная бригада.
Будь ласка, зачекайте...
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