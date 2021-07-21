Технологический прорыв в Украине возможен лишь при условии инвестиций в образование, - Сергей Тронь

Выход на передовой уровень в технологиях – это длительный процесс, который прежде всего требует совместных усилий по подготовке кадровых ресурсов. Пока мощные украинские IT-специалисты работают на экспорт.

Об этом рассказал предприниматель и инвестор Сергей Тронь в интервью Укрновинам.

"Все начинается с образования. Наших специалистов учат за границей, потом "хантят", наш мощный ресурс работает на экспорт. Мировой опыт показывает, что если страна не стимулирует технологические изменения в экономике, не заинтересована в образовании и подготовке мощных кадров, "проедает" природные ресурсы и эксплуатирует устаревшие отрасли, она быстро превращается в аутсайдера и не может конкурировать с другими", - подчеркнул Сергей Тронь .

Предприниматель привел пример взаимодействия "страна - институт - специалисты", который сложился в Стэнфордском университете (США). Стэнфорд живет за счет доноров – как правило, бывших выпускников вуза.

Они формируются в мощное комьюнити, благодаря которому Стэнфорд получает достаточное финансирование, проводит исследования, доказывает гипотезы. Как следствие, вуз получил ореол качества, статусности и мирового "веса".

"Со своей стороны, я всегда поддерживал молодежные инициативы. Сначала это был спорт – ведь, как может страна готовить чемпионов, когда талантливая молодежь даже не имеет нормальных условий для тренировок. Я на своем уровне пытаюсь создавать эти условия: отремонтировал несколько спортивных залов, отреставрировал базу олимпийской подготовки по боксу. Кстати, сейчас спортсмены, которые тренируются на этой базе, представляют Украину на Олимпийских играх в Токио", - рассказал Сергей Тронь.

Сейчас бизнесмен начал работать над проектом по поддержке талантливой молодежи в IТ-секторе, старт которого ожидается через несколько месяцев.