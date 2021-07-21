Госкино в обход тендера заплатит 2,6 миллиона за систему учета электронных билетов в кино

Государственное агентство по вопросам кино 15 июля заключило соглашение с ООО "Маэстро Тикет Систем" на создание Единой государственной системы электронного учета билетов "Единый электронный билет" за 2,57 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году разработают и внедрят единую государственную систему электронного учета билетов "Единый электронный билет". Творческая концепция предусматривает создание ресурса, который даст возможность полного перехода на реализацию кинотеатрами по всей Украине билетов через единую электронную систему. Целью разработки системы указана возможность постоянно получать реальную информацию о количестве продаж билетов на все сеансы, в частности на показы национальных фильмов.

Договор предусматривает такие модули и услуги: Пользователи, Ролевой модуль, Логирование, SSO авторизация, API для подключения, Импорт, Многоязычный, Аналитика, Виджет, Отчеты, Экспорт отчетов, Справочники системы управления, Установка и внедрение программного обеспечения на серверах заказчика, разработка инструкций и обучение персонала.

Закупку провели без торгов, по переговорной процедуре со ссылкой на "отсутствие конкуренции по техническим причинам". В обосновании заказчик сослался на решение Совета по государственной поддержке кинематографии №140 от 14 мая 2021 года.

Этим решением Совет на основании законов "О государственной поддержке кинематографии в Украине" и "О кинематографии" предоставил "Маэстро Тикет Систем" государственную поддержку в виде государственной субсидии. Она должна идти на распространение или популяризацию национальных фильмов путем полной или частичной оплаты расходов на проведение творческих встреч, презентаций, премьерных показов, рекламы и других необходимых мероприятий, в том числе с участием творческих групп фильмов, в объеме 2,57 млн грн для популяризации национальных фильмов. А именно на разработку и внедрение системы "Единый электронный билет".

Также заказчик указал информацию о свидетельстве на знак товаров и услуг №228586 от 26 июня 2017 года. Речь идет о торговой марке "mticket", которая принадлежит Александру Порядченко.

Читайте также: Нацполиция объявила повторный тендер на покупку электрошокеров за 170 миллионов

Сейчас столичная "Маэстро Тикет Систем" принадлежит Роману и Александру Порядченко, которые также владеют ООО "Контрамарка Украина". Ранее соучредителями обеих фирм вместе с Александром Порядченко также были Валерий Луцкий и Ольга Чижевская.

Компания утверждает, что ее система "Maestro Ticket System" автономная, ведь физически размещается прямо на сервере организации, в отличие от конкурентов, которые, мол, используют WEB-доступ. Системой пользуются Национальный дворец искусств "Украина", Дворец спорта, НСК "Олимпийский", Национальная опера Украины и др.

Всего с 2017 года фирма получила подрядов на 3,84 млн грн, из них последний – самый большой.