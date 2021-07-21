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Использование металлолома является ключевым фактором для сокращения выбросов СО2, – Wood Mackenzie

Использование металлолома является ключевым фактором для сокращения выбросов СО2, – Wood Mackenzie

Аналитики исследовательской компании Wood Mackenzie считают использование металлолома ключевым фактором для сокращения выбросов СО2 – лом критически важен для электрометаллургии и менее значим для других способов выплавки стали.

Об этом пишет ГМК-центр.

Так, по данным ассоциации WorldSteel, в 2020 году доля электрометаллургии в Украине составила 5,5%, России – 32%, Европе – 42%, Турции – 69%. Для выплавки 1 тонны стали в электродуговых печах нужна 1,1 тонны лома, значит, для увеличения доли электрометаллургии в Украине до 20-30% дополнительно потребуется 3,3-5,5 млн тонн лома.

Отмечается, что в украинских реалиях ставка на электросталеплавильные мощности с прицелом на использование лома – путь в никуда. Во-первых, потому что в Украине нет и в ближайшие годы не будет дополнительного объема лома в количестве 3-5 млн тонн. Объемы легкодоступного лома сокращаются. Во-вторых, даже повышение внутренних закупочных цен до паритетного уровня с мировыми не даст прироста ломозаготовки в разы. В-третьих, импорт лома из соседних стран ограничен экономической нецелесообразностью, а в будущем, скорее всего, и невозможен.

Ранее первый заместитель генерального директора украинской промышленной компании "Интерпайп" Денис Морозов заявил, что в Украине необходимо ввести ограничения на экспорт металлолома, чтобы страна не осталась без сырья для металлургии.

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Джерело:  ГМК-центр
екологія (411) металобрухт (269) Новини компаній (3421)


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Це воно натяка на знищення металургії, крім електро? Чи просто на штучне зниження ціни на металобрухт для себе? Взагалі все переводять на електрику, машини, металургію, притому вже існуючий електротранспорт не популярізують і незбільшують частку, і в той же час знищують теплову енергетику, то й атомну. Де ви ту енергію брати будете, ідіоти.
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21.07.2021 19:23 Відповісти

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