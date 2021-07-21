СБУ добилась запрета на строительство высоток нардепа Исаенко возле дворца "Украина"

Киевский апелляционный суд наложил арест на земельный участок площадью 1,36 га киевского завода "Радар" по ул. Предславинская, 35, где Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко строит жилой комплекс Stanford.

Об этом свидетельствует постановление суда от 5 июля, пишут Наші гроші.

В частности, суд запретил отчуждать, распоряжаться и пользоваться этим участком (ведение подготовительных работ для строительства, реконструкция и строительство любых сооружений для проведения строительных работ).

По мнению суда, в ходатайстве следствия доказано наличие рисков, в соответствии с которыми необходимо наложить арест на участок с целью его сохранения, поскольку по материалам дела он является объектом уголовно противоправных действий, сохранил на себе следы уголовных преступлений – в данном случае на участке сохраняются следы разрушения производственных корпусов.

Кроме того, суд обратил внимание на проводимую в уголовном производстве судебную экспертизу, которой установлено фактическое использование вышеуказанного земельного участка площадью 1,3 га не по целевому назначению.

Расследование этого производства осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины под руководством Офиса Генерального прокурора по ст.113 (диверсия), ч.1 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица завода "Радар", которые действовали по предварительному сговору с должностными лицами ГК "Укроборонпром" и ООО "Катерпиллер", с целью личного обогащения, в нарушение требований уставных ограничений завода и норм законодательства, провели ряд организационных и юридических действий, повлекших разрушение производственных корпусов завода, в которых изготавливались детали, использовавшиеся для производства товаров для обеспечения обороноспособности государства.

Кроме того, следствие указывает, что сейчас продолжают предприниматься меры (содействие осуществлению строительства и постепенного занятия участка), направленные на фактический захват участка и его нецелевое использование, что в случае окончания строительства фактически приведет к противоправному переходу права постоянного пользования участка от ПАО "КЗ "Радар" коммерческой структуре, вне существующих законных процедур и без разрешения владельца – Киевсовета.

Как известно, участок площадью 1,36 га на ул. Предславинская, 35 принадлежит территориальной общине Киева в лице Киевсовета, находится в постоянном пользовании завода "Радар", а фактически им пользуется ООО "Печерскбудинвест" (ранее – "Катерпиллер").

Ранее сообщалось, что в ходе досудебного расследования СБУ был установлен факт неправомерных действий прокуроров в интересах застройщиков. Это касается участия в рассмотрении дела в Окружном административном суде Киева, который изменил целевое назначение участка по ул. Предславинская, 35, на жилую застройку.

Известно по меньшей мере об еще двух уголовных производствах в отношении этой застройки, которые ведут НАБУ (от 4 января 2017 года) и столичная Нацполиция (от 27 мая 2020 года). В рамках этих дел на участок тоже накладывался арест.

Учредителями ООО "Печерскбудинвест" ( "Катерпиллер") является кипрская компания "Канетро Холдингс Лтд" и ООО "Спецмехбуд 21". Генподрядчиком строительства является ООО "Бориспольмиськбуд", девелопером – ООО "Перфект Групп Инвест".

"Спецмехбуд 21", "Бориспильмиськбуд" и "Перфект Групп Инвест" входят в группу компаний Perfect Group, связанную с нардепом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко.

Конечными владельцами "Канетро Холдингс Лтд" значатся гражданин Индии Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк из Кременчуга. "Канетро Холдингс Лтд" также является владельцем ООО "Расмус", связанного с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром. Мармуляк имеет связи с нынешним председателем правления ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорем Кушниром.