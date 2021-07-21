Зеленский утвердил кредит на 140 миллионов евро от Франции на водоснабжение Луганщины и Киева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики о поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области" № 1609-ІХ, а также закон "О ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики относительно официальной поддержки проекта по улучшению водоснабжения в городе Киеве" № 1608-ІХ.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Первое соглашение, заключенное 13 мая 2021 года в Киеве, предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области, включая реконструкцию и модернизацию инфраструктуры добычи и распределения питьевой воды с целью достижения максимального потока воды объемом 135 тыс. кубометров в сутки.

Украинская сторона обязуется провести операции по разминированию в рабочей зоне перед приездом французских поставщиков и разработать протокол безопасности перед началом работ.

Согласно договору, французская сторона предоставляет кредит для финансирования проекта, субъектом по реализации которого определено коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал". Общий надзор и координацию проекта осуществляет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кредит предоставляется на сумму, не превышающую 70 млн евро, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контрактов на приобретение во Франции товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита.

Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Попаснянскому районному водоканалу". Гарантом выполнения обязательств в рамках субкредитного договора выступает Луганская ОГА.

Кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.

Второе соглашение предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению водоснабжения в столице, который состоит из трех частей: защита Деснянской и Днепровской водопроводных станций от гидравлических ударов; замена двух трубопроводов, идущих от Деснянской водопроводной станции, и проведение исследования в пилотной зоне в сети водоснабжения с целью уменьшения водопотерь; оптимизация работы Деснянской водопроводной станции и строительство цеха рециркуляции для очистки промывных вод и утилизации осадков очистки промывных вод. Субъектом по реализации проекта определено ЧАО "АК "Киевводоканал".

Договор предусматривает, что французской стороной предоставляется кредит на сумму, которая не превышает 70 млн евро, и предназначается для финансирования 100% реализации проекта и используется для финансирования контракта на приобретение во Франции французских товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы кредита; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы кредита; выполнение контрактов с соответствующими субподрядчиками пребывает в сфере ответственности французского поставщика.

Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит "Киевводоканалу". Гарантом выполнения обязательств субкредитного договора выступает Киевский городской совет.

Кредит предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.