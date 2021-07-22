Зеленский подписал закон о дотациях из госбюджета на страхование аграрной продукции

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 1601-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", который Верховная Рада приняла 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Закон призван обеспечить финансовую стабильность производителей при неблагоприятных погодных условиях, способствовать увеличению застрахованных сельскохозяйственных угодий и расширению рынка страхования такой продукции", – говорится в сообщении.

В частности, документ увеличивает ставку налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентных пункта с целью дальнейшего направления этих средств на поддержку страхования указанной продукции.

Документ также определяет механизм предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования их продукции, а также требования к участникам рынка, которым может предоставляться такая помощь.

Кроме того, определяются объекты страхования, страховые продукты, риски и случаи страхования с государственной поддержкой.

"Размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей установлен на уровне до 60%. В то же время отмечается, что конкретный размер компенсации будет определяться с учетом возможности государственного бюджета в соответствующем порядке использования бюджетных средств", – отметили в Офисе президента.

В то же время документ отменяет положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.