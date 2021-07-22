Зеленский подписал закон об отмене штрафов за нарушение правил въезда с оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов по отношению к гражданам Украины за нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории Украины № 1583-ІХ, принятый парламентов 29 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда, не будут применяться административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера.

К этим обстоятельствам, в частности, относятся: возвращение к месту жительства граждан Украины и членов их семей; воссоединение семьи; тяжелая болезнь, смерть близких родственников; необходимость обеспечения лекарственными средствами и изделиями медназначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней; выезд из временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве; пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; необходимость принятия наследства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.