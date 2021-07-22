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Зеленский утвердил покупку локомотивов на 900 миллионов евро за счет кредита от Франции

Зеленский утвердил покупку локомотивов на 900 миллионов евро за счет кредита от Франции

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации Рамочного соглашения между Кабинетом министров и правительством Французской Республики об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця" № 1607-ІХ, принятый парламентом 1 июля.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, ратификация рамочного соглашения позволит обеспечить реализацию проекта по обновлению парка грузовых электрических локомотивов "Укрзализныци" путем закупки 130 таких локомотивов (80 – двухсистемных, 50 – односистемных) со значительной локализацией производства в Украине.

Закупка будет осуществляться за счет госбюджета и путем государственных внешних заимствований. Кроме того, французская сторона предоставляет Украине официальную поддержку, предназначенную для финансирования проекта.

"Согласно рамочному соглашению, официальная поддержка составляет не более 85% от общей суммы контрактов. Украинская компания, определенная правительством Украины, должна будет оплатить не менее 15% от общей суммы контрактов путем предварительной оплаты в пользу французского поставщика. Общая сумма официальной поддержки составляет 750,125 млн евро и финансирует реализацию проекта. В частности, 350 млн евро будет казначейская ссуда правительства Французской Республики, а 400,125 млн евро – банковские ссуды, гарантированные Bpifrance Assurance Export, действующий от имени правительства Французской Республики", – говорится в сообщении Офиса президента.

Также проект предусматривает приобретение во Франции французских товаров и услуг, а также приобретение украинских или иностранных товаров и услуг в пределах 50% от общей суммы контрактов. Отмечается, что за выполнение контрактов ответствен французский поставщик, при условии, что официальная поддержка, оказанная на приобретение украинских товаров и услуг, не превышает 50% от суммы экспортных контрактов.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада ратифицировала четыре межправительственных соглашения с Францией на общую сумму 1,3 млрд евро, из которой более 1 миллиарда евро составят французские кредиты.

В частности, были ратифицированы соглашения на поставку 130 электровозов за 900 млн евро и 370 автолестниц за 300 млн евро. 85% суммы договоров составят кредитные средства. Кроме того, Франция предоставит заем на 140 млн евро на модернизацию систем водоснабжения в Киеве и на Луганщине.

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Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2526) Укрзалізниця (4810)


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А виготовляти власні? Чи купити з відкатами вигідніше?
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22.07.2021 11:55 Відповісти
30% в карман Зеленському. соснули, лохи?
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22.07.2021 13:57 Відповісти
Интересно, а Франция кроме Минских соглашений и Серерного потока,разрушая с Германией и США нашу ГТС пока не замерзнем, что то в Украине покупает? кроме сырья Например продукцию Эергоатома или Мотрсич, которые и этим предприятия пойдут с молотка. Не проще тогда было дать заказ на 1, 1 миллрд. $ нашему производству и деньги бы в Украине на зарплаты , налоги , инвестиции остались , что бы в дальшейшем наращивать экономику, только для этого надо не разворовывать и распродавать страну, а собственные рынки не разрушать отдавая заказы, а организовывать и защищать.
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22.07.2021 15:41 Відповісти

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