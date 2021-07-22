Зеленский утвердил покупку локомотивов на 900 миллионов евро за счет кредита от Франции

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации Рамочного соглашения между Кабинетом министров и правительством Французской Республики об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця" № 1607-ІХ, принятый парламентом 1 июля.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, ратификация рамочного соглашения позволит обеспечить реализацию проекта по обновлению парка грузовых электрических локомотивов "Укрзализныци" путем закупки 130 таких локомотивов (80 – двухсистемных, 50 – односистемных) со значительной локализацией производства в Украине.

Закупка будет осуществляться за счет госбюджета и путем государственных внешних заимствований. Кроме того, французская сторона предоставляет Украине официальную поддержку, предназначенную для финансирования проекта.

"Согласно рамочному соглашению, официальная поддержка составляет не более 85% от общей суммы контрактов. Украинская компания, определенная правительством Украины, должна будет оплатить не менее 15% от общей суммы контрактов путем предварительной оплаты в пользу французского поставщика. Общая сумма официальной поддержки составляет 750,125 млн евро и финансирует реализацию проекта. В частности, 350 млн евро будет казначейская ссуда правительства Французской Республики, а 400,125 млн евро – банковские ссуды, гарантированные Bpifrance Assurance Export, действующий от имени правительства Французской Республики", – говорится в сообщении Офиса президента.

Также проект предусматривает приобретение во Франции французских товаров и услуг, а также приобретение украинских или иностранных товаров и услуг в пределах 50% от общей суммы контрактов. Отмечается, что за выполнение контрактов ответствен французский поставщик, при условии, что официальная поддержка, оказанная на приобретение украинских товаров и услуг, не превышает 50% от суммы экспортных контрактов.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада ратифицировала четыре межправительственных соглашения с Францией на общую сумму 1,3 млрд евро, из которой более 1 миллиарда евро составят французские кредиты.

В частности, были ратифицированы соглашения на поставку 130 электровозов за 900 млн евро и 370 автолестниц за 300 млн евро. 85% суммы договоров составят кредитные средства. Кроме того, Франция предоставит заем на 140 млн евро на модернизацию систем водоснабжения в Киеве и на Луганщине.