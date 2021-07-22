Украина будет обсуждать с США и Германией договоренность по "Северному потоку-2", – Кулеба

Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает Интерфакс-Украина.

"Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американско-немецкая договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока-2". Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу", – сказал он.

Министр указал, что позиция Украины на заявление США и Германии изложена в украинско-польском заявлении.

"Мы честно всегда говорили, что для нас "Северный поток-2", прежде всего, является вопросом безопасности, и мы бы хотели, чтобы формулировки в немецко-американском заявлении именно относительно безопасности были сильнее", – подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, что касается экономического блока этого заявления, то Украина изучает сделанные предложения.

"И будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено", – добавил Кулеба.

В то же время глава МИД Украины отметил, что есть фундаментальная проблема в этой связи, а именно готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства.

"Она связана с тем, что нам до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины как транзитного государства. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все с вами понимаем, что главным бенефициаром того кризиса, который создал "Северный поток 2", является РФ, и это главная проблема, это главный вопрос, ответа на который нет на данный момент, и над этим надо работать", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, США и Германия объявили о договоренностях относительно завершения строительства "Северного потока-2" и опубликовали совместную декларацию по поддержке Украины.

При этом Украина и Польша также обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.