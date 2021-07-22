БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
341 0

На Житомирщине во время ремонта школы и спорткомплекса присвоили 720 тысяч, – Офис генпрокурора

На Житомирщине во время ремонта школы и спорткомплекса присвоили 720 тысяч, – Офис генпрокурора

Бердичевской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт относительно трех человек по факту подделывания документов, недолжного исполнения служебных обязанностей и присвоения 720 тыс. грн, выделенных на ремонт школы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в сентябре-декабре 2017 года предприниматель из Житомира, согласно заключенным договорам, выполнял капитальные ремонты крыш и замены окон и дверей Крыловской среднеобразовательной школы и Червоненского центра досуга на общую сумму 2,4 млн грн.

Отмечается, что для проведения ремонта он также привлек своего знакомого. После окончания ремонта они вместе внесли в официальные документы недостоверные ведомости, завысив объемы выполненных строительных работ и использованных материалов.

При этом, инженер по техническому наблюдению не проверил фактически выполненные работы и их соответствие официальным документам.

"С целью возмещения нанесенных территориальной громаде убытков, прокурором заявлен в суд иск о взыскании суммы нанесенных убытков. На имущество одного из фигурантов дела суд наложил арест", – отметили в сообщении.

Автор: 

Джерело:  Офис генерального прокурора
Офіс Генпрокурора (458) Житомирська область (146)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 