МИД отрицает участие Украины в переговорах между США и Германией по "Северному потоку-2"

Украинская сторона не была приобщена к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии, которые позволят завершить реализацию проекта газопровода "Северный поток 2".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.

"Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", – сказал Николенко.

Он также подчеркнул, что "нет сомнений, что единственным "выгодоприобретателем" кризиса в нашем регионе является Россия".

"Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз Северного потока 2", – заявил Николенко.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки и Германия объявили о договоренностях относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

При этом в Государственном департаменте США заявили, что перед подписанием соглашения с Германией по "Северному потоку-2" США взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и идеи в это заявление.

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.