В Кремле не видят экономических условий для продолжения транзита газа через Украину

В Кремле хотели бы видеть более ответственную позицию Киева по вопросу экономической целесообразности продолжения транзита российского газа через Украину и после 2024 года.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

В ходе общения с журналистами он прокомментировал американо-германское заявление по "Северному потоку-2", обратив внимание на положение о том, что ФРГ намерена использовать все доступные рычаги для способствования продлению соглашения между РФ и Украиной о транзите газа.

"Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому тут эффект... по-русски это "без меня меня женили", – сказал Песков.

В связи с этим он напомнил неоднократно высказанную позицию президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова обсуждать продление соглашения о транзите газа через Украину и после 2024 года, и эта тема является вопросом исключительно экономической целесообразности.

"В этом плане мы бы предпочли бы увидеть также в этом совместном заявлении и посыл Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита. К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины", – сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия допускает возможность продолжения транзита газа через Украину после окончания действующего контракта, но это решение зависит от политики властей Украины. Путин отметил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным отношениям".

"Пожалуйста, есть возможность загружать ГТС Украины в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит. Все можно и мы готовы к этому и ходит этого, нужна добрая воля украинских властей. Не для того, чтобы деньги брать и армию содержать…, а для того, чтобы экономику поднимать", – добавил российский президент, при этом назвав отношения с Киевом "сложными".

Напомним, США и Германия объявили о договоренностях относительно завершения строительства "Северного потока-2" и опубликовали совместную декларацию по поддержке Украины. В ней в частности, Вашингтон и Берлин подчеркивают, что в интересах Украины и Европы будет продолжение транзита российского газа через Украину и после окончания действующего договора с "Газпромом" в 2024 году. Германия берет на себя обязательства способствовать продолжению договора с Россией до 10 лет.

При этом Украина и Польша также обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.