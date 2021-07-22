Зеленский подписал закон о выдаче гарантийных талонов на технику в электронном виде

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 7 закона "О защите прав потребителей" относительно гарантийных обязательств в электронном виде".

Законом вводится возможность получения потребителем эксплуатационных документов и гарантийных обязательств в электронном виде на официальном сайте производителя, сообщает пресс-служба главы государства.

"Речь идет о паспорте или любом другом документе на технически сложные бытовые товары, который прилагается к ним. Принятие закона актуально, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационным документам. Таким образом осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшение сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что имплементация положений закона также упростит условия ведения бизнеса.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №1603 1 июля.

Законом на законодательном уровне разрешено предоставлять в электронном виде эксплуатационные документы, в том числе на сложную электротехнику, при гарантийном обслуживании товаров.