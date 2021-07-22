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СБУ обнаружила коррупционную схему при переаттестации моряков на $150 млн

СБУ обнаружила коррупционную схему при переаттестации моряков на $150 млн

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры разоблачили и блокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оказалось, что фактически государственный реестр находился во владении посторонних частных лиц, что позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков.

По оценке следствия, ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали ежегодно, достигал свыше $150 млн. В этой схеме была объединена работа сети агентов-посредников, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации, и несанкционированное вмешательство в государственный реестр. 

"Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику. А тот с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования. Вознаграждение "агенту" составляло $3-8 тыс. в зависимости от должности моряка", – сказано в сообщении.

Следствие установлено, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины и инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Расследуя уголовное производство, киберспециалисты СБУ установили, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они же и имели доступ к этим ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства. При этом злоумышленники имели ряд групп в разных месседжерах, где координировали свою работу.

В СБУ подчеркивают, что сейчас реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяты, а доступ к ним посторонним лицам, в том числе фигурантам уголовного производства, заблокирован.

"СБУ принимает все организационно-технические меры, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу", – сказано в сообщении. 

Доказательства преступной схемы были собраны и задокументированы во время масштабной спецоперации. Ее проводили киберспециалисты СБУ и Главное управление СБУ в АР Крым. Обыски прошли в офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов. Решается вопрос об уведомлении им подозрений, следственные действия продолжаются, отмечают в СБУ.

Как сообщалось, ранее в ряде городов Украины прошли протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. Среди прочего, организаторы акции требовали отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков.

Как выяснили журналисты Bihus.Infо, компьютерные тесты, которые с февраля ввели вместо устных экзаменов при подтверждении диплома для моряков, управляются в ручном режиме и их невозможно сдать без предварительной взятки.

Организацию дипломирования моряков обеспечивает Инспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков, которую с августа 2020 пытаются ликвидировать (но решением суда ликвидация приостановлена).

Автор: 

Джерело:  СБУ
документ (151) моряки (27) СБУ (1548) Мінінфраструктури (1376)


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Топ коментарі
+3
Та ви що? Уже рік про це журналісти кричать, а вони нарешті виявили.
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22.07.2021 17:41 Відповісти
+2
Так СБУшник один и крышевал эту "переаттестацию моряков"... Это пук для люмпенов. Схему не уберут
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22.07.2021 19:44 Відповісти
+1
Как только собакова ушли так сразу и обнаружили.... віродки !!!
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22.07.2021 23:05 Відповісти
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Та ви що? Уже рік про це журналісти кричать, а вони нарешті виявили.
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22.07.2021 17:41 Відповісти
Так СБУшник один и крышевал эту "переаттестацию моряков"... Это пук для люмпенов. Схему не уберут
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22.07.2021 19:44 Відповісти
Надеешься?
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23.07.2021 11:35 Відповісти
Как только собакова ушли так сразу и обнаружили.... віродки !!!
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22.07.2021 23:05 Відповісти
И потому, что сначала его Президента Порошенко ушли.
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23.07.2021 11:32 Відповісти
До 8000 долларов взятки с моряков берут.
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23.07.2021 08:10 Відповісти
СБУ не пустили в этот бизнес и они таки "обнаружила коррупционную схему при переаттестации моряков на $150 млн".
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23.07.2021 08:10 Відповісти
Типичные примеры 15-летки рыгов и свинарчуков. Вся страна так жила, утопая в коррупции
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23.07.2021 11:05 Відповісти
https://video.e-transport.gov.ua/

Ни одна камера не работает)
СБУ обнаружила коррупционную схему при переаттестации моряков на $150 млн - Цензор.НЕТ 9010
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23.07.2021 11:34 Відповісти
"Відеотрансляція з центрів обслуговування" должна там, типа, быть
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23.07.2021 11:38 Відповісти

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