СБУ обнаружила коррупционную схему при переаттестации моряков на $150 млн

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры разоблачили и блокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оказалось, что фактически государственный реестр находился во владении посторонних частных лиц, что позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков.

По оценке следствия, ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали ежегодно, достигал свыше $150 млн. В этой схеме была объединена работа сети агентов-посредников, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации, и несанкционированное вмешательство в государственный реестр.

"Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику. А тот с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования. Вознаграждение "агенту" составляло $3-8 тыс. в зависимости от должности моряка", – сказано в сообщении.

Следствие установлено, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины и инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Расследуя уголовное производство, киберспециалисты СБУ установили, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они же и имели доступ к этим ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства. При этом злоумышленники имели ряд групп в разных месседжерах, где координировали свою работу.

В СБУ подчеркивают, что сейчас реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяты, а доступ к ним посторонним лицам, в том числе фигурантам уголовного производства, заблокирован.

"СБУ принимает все организационно-технические меры, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу", – сказано в сообщении.

Доказательства преступной схемы были собраны и задокументированы во время масштабной спецоперации. Ее проводили киберспециалисты СБУ и Главное управление СБУ в АР Крым. Обыски прошли в офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов. Решается вопрос об уведомлении им подозрений, следственные действия продолжаются, отмечают в СБУ.

Как сообщалось, ранее в ряде городов Украины прошли протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. Среди прочего, организаторы акции требовали отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков.

Как выяснили журналисты Bihus.Infо, компьютерные тесты, которые с февраля ввели вместо устных экзаменов при подтверждении диплома для моряков, управляются в ручном режиме и их невозможно сдать без предварительной взятки.

Организацию дипломирования моряков обеспечивает Инспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков, которую с августа 2020 пытаются ликвидировать (но решением суда ликвидация приостановлена).